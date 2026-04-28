ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22749050 www.24chasa.bg

Автобус се запали край петричкото село Марикостиново

1036
Пожарна Снимка: Архив

Пожар е възникнал в автобус „Волво“ в района на петричкото село Марикостиново, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Благоевград. В превозното средство са пътували 16 пътници, които са били изведени веднага от него. Няма пострадали.

Сигналът за инцидента е подаден на 27 април 2026 г. около 21:46 часа. Огънят е обхванал част от превозното средство, като е нанесъл материални щети по кутията на филтъра.

Инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич, обясни за БТА, че пожарът е бил овладян още преди пристигането на противопожарния екип, който впоследствие е извършил окончателното му потушаване и обезопасяване на мястото.

По първоначални данни на компетентните органи най-вероятната причина за възникването на инцидента е техническа неизправност. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

