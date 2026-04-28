Остава под домашен арест служител на варненския район "Приморски" заради подкуп

Апелативният съд във Варна потвърди мярката „домашен арест" на обвинен в корупция служител на районна администрация, съобщиха от пресцентъра на съда.

От съда припомнят, че прокуратурата е привлякла към наказателна отговорност служителя на варненския район "Приморски", заемащ ръководна позиция, за поискан и приет от него подкуп. В началото на март Варненският окръжен съд е решил той да бъде под домашен арест.

Мъжът е обвинен в това, че между ноември 2025 година и март 2026 година е поискал и приел дар, който не му се следва, за да упражни влияние при взимане на решение от длъжностно лице. Според обвинението, след подаване на документи за разрешение за поставяне на преместваем обект, от заинтересованото лице били поискани 1500 евро, пише БТА.

Определението на съда е окончателно.