Велизар Шаламанов: Научната и технологичната дипломация са двигател на стратегическото партньорство между България и САЩ

Заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов участва в лекция на българския учен инж. д-р Петко Динев в Софийския университет „Св. Климент Охридски", организирана по инициатива на Министерството на външните работи в рамките на съвместните чествания между България и САЩ през 2026 г., съобщават от ведомството.

В приветствието си от името на министър Надежда Нейнски заместник-министър Шаламанов подчерта ролята на научната и технологичната дипломация като важен инструмент за задълбочаване на стратегическото сътрудничество между двете държави. Акцент беше поставен върху значението на академичния обмен, иновациите и активното участие на младите хора за развитието на устойчиви двустранни връзки.

"За мен е голяма чест, че съм тук. Трогнат съм от вниманието, което Министерството на външните работи ми оказа с поканата и с цялата програма.", заяви инж. д-р Петко Динев в началото на своята лекция, посветена на новите технологии в космическите изследвания и българския принос към мисиите „Артемида" на НАСА. Инж. д-р Динев представи своя професионален път от България до Съединените американски щати и сподели опита си в областта на високите технологии и космическите изследвания. В изложението си той открои приноса на българските специалисти в международни научни и иновационни проекти и насърчи студентите да се развиват в сферата на науката, технологиите и космическите изследвания.

Събитието се проведе в рамките на съвместните чествания през 2026 г. на значими годишнини в двустранните отношения между България и Съединените американски щати, включително 250 години от основаването на американската държава, 20 години от подписването на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната и 5 години от научно-технологично сътрудничество.

В инициативата взеха участие ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев и временно управляващият Посолството на САЩ в София Мартин Макдауъл. Лекцията завърши с дискусия със студентите.

Събитието бе организирано от Министерството на външните работи, Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Студентския дипломатически клуб.