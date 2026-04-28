33-ото заседание на общинския съвет в Русе ще се проведе на 30 април

На 30 април 2026 г. от 09:00 часа в зала „Св. Георги" на сградата на община Русе ще се проведе 33-ото редовно заседание на общинския съвет в града. Дневният ред включва 37 точки, обхващащи широк кръг от въпроси, свързани с управлението на общинската собственост, нормативната уредба, социалните услуги и устройственото планиране, съобщават от пресцентъра на институцията.

Сред основните теми са предоставяне на безвъзмездно управление на имоти за нуждите на детска градина „Радост" и средно училище „Васил Левски", промени в списъците с общински жилища, стартиране на процедури за продажба на поземлени имоти и провеждане на публични търгове за недвижими имоти в различни квартали на Русе. Предвидено е и учредяване на право на ползване върху спортен обект в кв. „Възраждане" в полза на търговско дружество.

Съветниците ще разгледат изменения и допълнения на няколко общински наредби – за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, за условията за регистрация на електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга, както и на Наредба №1 за общинската собственост. Предвидено е и приемане на общински план за противодействие на тероризма и на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.

На заседанието ще бъде обсъден Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2026 г., изменения в правилата за електронен прием в първи клас, одобряване на програма „Академия за родители" и годишният отчет за читалищната дейност за 2025 г. Предвидено е и разглеждане на предложение за разширяване на дейността на Дома за стари хора „Възраждане", както и промяна в състава на общинския съвет по наркотични вещества.

Общинските съветници ще приемат годишния финансов отчет и отчета за дейността на фондацията „Русе – град на свободния дух" за 2025 г., бюджета и работната програма за 2026 г. В дневния ред ще се разгледа възобновяването на Европа Директно в Русе.

В дневния ред са включени и точки, свързани с одобряване на задания и разрешаване на изработването на подробни устройствени планове за имоти в местностите „Под левента" и „Караач" в землището на град Русе.

В рамките на сесията ще бъде гласувана извънредна точка за увеличаване на капитала на ДКЦ-1 с 50 000 евро, предназначени за нов асансьор в сградата на центъра. Необходимостта от инвестицията произтича от техническото износване на съществуващото съоръжение в лечебното заведение.

33-ото редовно заседание ще завърши с питания на общинските съветници към общинската администрация и изказване на гражданина Константин Илиев.

Сесията на общинския съвет в Русе може да се проследи на живо в официалния YouTube канал на институцията и по телевизия КИС 13.