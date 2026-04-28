Задържаните в Бургас контрабандни цигари са за 750 хил. евро (Видео)

На 750 хил. евро възлизат задържаните в Бургас контрабандни цигари на ферибота "Дружба", пристигнал от грузинското пристанище Батуми, съобщиха от прокуратурата.

Папиросите бяха скрити в матраци, превозвани в камион. При преглед на рентген митничарите се усъмнили в плътността им и пристъпили към срязване на спалните аксесоари. От там изскочило голямо количество цигари като общият им брой възлиза на 180 000 кутии, което се равнява на 3,6 млн. къса.

Подробности по случая дадоха зам.-окръжният прокурор Мануел Манев, началникът на сектор „Борба с наркотрафика – Пристанище Бургас" към ТД Митница Бургас Стефан Кличанов и представители на Гранична полиция.

Засега не е ясно кой е крайният получател на стоката, но по случая има задържан грузинец. Иначе изпращащата фирма била регистрирана в Китай. Разследващи предполагат, че цигарите може да са били предназначени за Западна Европа и е трябвало само да минат транзит през България.

Последният голям случай на разкрити контрабандни цигари на кораб в Бургас е от 2021 г.

Властите в морския град са разрешили на ферибота да отплава, но товарът му е подложен на щателна проверка като разследващи работят по проследяване маршрута на контрабандната пратка.