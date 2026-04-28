Лютви Местан: Как така на едни избори 100% за една партия, на следващите - за друга. Това е проблем

Очаквах победа за Радев, но не толкова категорична. Дано да не се превърне в пирова победа, защото огромното доверие вече персонализира отговорността, заяви пред журналисти в Кърджали бившият лидер на ДПС и на партия ДОСТ Лютви Местан след поредното отлагане на делото за катастрофата край село Загорско, по което е обвиняем . Бившият политик допълни, че всичко добро, което ще се случи за България в мандата на управлението на Радев, избирателят ще признае като заслуга на еднопартийното мнозинство в следващото Народно събрание. В същото време бившият президент ще има привилегията да се оправдава с тежкото наследство на предишните само през първите пет-шест месеца, максимум година.

"Не ми изглежда човек, който дълго да експлоатира тази тема, но може и да се излъжа. Народът вече е свикнал с този номер, който ни беше много добре познат от Бойко Борисов, който управляваше 12 години и не спря да се оправдава с всички други, без да поеме каквато и да е отговорност. Смятам, че победата е нож с две остриета", коментира Местан. Според него паралелите с Орбан са били актуални до последните избори в Унгария.

"Сега Орбан не звучи като комплимент. Звучи като леко дискредитиращо обстоятелство. Мисля, че Румен Радев няма да върви по стъпките на Орбан. Той по-скоро ще играе двузначно. Декларативно ще бъде натовски генерал и убеден европеец, но в критични ситуации ще води политика по отношение на Русия и войната в Украйна, която няма да се хареса на хора с нашия профил – с по-ясно и категорично определен евроатлантически профил", каза Лютви Местан.

По отношение на резултатите на ДПС на последните избори бившият политик направи анализ на т.нар. "проблематични райони", в които огромният процент на предишните няколко избора беше за ДПС, а сега – може би с по-висок процент – за „Прогресивна България".

"Имам притеснения, защото смятам, че не е проява на демократичен рефлекс една и съща маса избиратели на едни избори почти 100% да гласуват за една партия, а на следващи избори – със същия процент – за друга партия. Там има проблем. От тази гледна точка спадът в подкрепата за ДПС беше очакван, включително и заради мерките на служебния кабинет. Дано обаче тези мерки, подтискайки особения вот за ДПС на Пеевски, да не са създали предпоставки за особен вот на новата партия", смята Лютви Местан. Според него този въпрос предстои да се реши в българската политика.

"На тези избори окончателно приключи парламентарното представителство на Доган. Той успя да събере едва 1,5%. В бастиона си взе 1/13 от гласовете на Пеевски. Дори в Турция, където предполагам, че никой няма да уличи Пеевски, че държи турското държавно ръководство или турския ДАНС под свой контрол, или че държи на подчинение кметовете, той успя да спечели в съотношение 3 към 1 – от четири гласа три бяха за Пеевски и един за Доган", посочи бившият политик. Той призова анализаторите да избягват клишетата в оценката за ДПС и за ДПС на Пеевски, защото те няма да осигурят сериозен, дълбок и правдив анализ.

"Всяка проява на реална свобода на вота сред общността на турците и мюсюлманите в България трябва да се приветства, защото смятам, че в балкански контекст етническите партии – казвам го с личния си горчив опит – не са добро решение. В този смисъл, колкото по-свободен е вотът в етнически смесените райони, толкова по-добре за България и за развитието ѝ като реална европейска демокрация", каза Местан. Според него трябва да се приветства, ако в новия кабинет има министри турци. "Но ако това е резултат от предварителна договорка Радев–Доган, това ще бъде изключителен фалстарт на новата власт, за който ще се плати тежка политическа цена, защото интегриране през АПС на Доган няма да съответства на логиката на вота. Няма как 1,5% да претендират за такова представителство във властта", смята бившият политик.