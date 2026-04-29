Тайната на успешния стаж е стажантът да не бъде просто пасивен наблюдател, а да е въвлечен в напълно реални проекти и да усеща личния си принос към тях.

Стажантската програма на Филип Морис България дава точно такава възможност.

Създадена е с идеята млади таланти да направят първите си професионални стъпки в една подкрепяща ги и динамична среда, а чрез усилията на опитни ментори успява в тази си мисия.

Показателно е, че 40% от стажантите след това биват наети на постоянни позиции в компанията.

Христо Шишков

Един от хората, които се докосват до практическите ползи от програмата, е Христо Шишков – стажант в екипа „Brand and Portfolio“.

“Привлече ме възможността да работя по реални проекти, да уча от опитни професионалисти и да бъда част от иновативна компания, която активно се трансформира“, разказва Христо за мотивацията си да кандидатства.

Негов ментор става Антоанета Георгиева, мениджър „Бранд и портфолио“, която има ясно изградена представа кое е най-важното в работата не само със стажанти, но и с нови хора като цяло.

„За човек, който тепърва започва, всичко е ново: процеси, култура, очаквания, комуникация. В началото е важно да се създаде среда, в която той се чувства комфортно да задава въпроси, да греши и да се учи от грешките си.“

Антоанета Георгиева

Подходът според нея трябва да бъде „комбинация от ясни, конкретни инструкции и постепенно предоставяне на по-голяма автономност“. Ето защо Антоанета дава на Христо и нужната свобода, за да може той уверено да върви напред.

„Всеки стажант или млад колега има различен стил на работа, различни очаквания и различно темпо на учене. Менторът трябва да „улови“ този ритъм и да адаптира подхода си, така че подкрепата да бъде полезна, но без да ограничава инициативността“, казва тя.

Според Антоанета най-ценното на стажа във Филип Морис България е, че стажантите получават реална работа с реална отговорност.

Така още в първите седмици се натрупват увереност и усещане за собствен принос към мисията на компанията – изграждане на бездимно бъдеще.

„Стажантите могат да наблюдават как работят различни функции, да задават въпроси и да видят как се вземат решения. Това им дава по-ясна представа какво наистина ги интересува и към какво искат да се насочат.“

Работната среда насърчава инициативността на участниците в програмата, които не просто изпълняват задачи, а имат глас и мнение.

Христо усеща ползата от този подход. Подчертава колко динамичен и практически насочен е бил стажът му.

„Участвах в планиране и изпълнение на кампании, анализи на данни, подготовка на презентации и работа с различни вътрешни екипи.“

В процеса на работа успява да придобие познания за продуктите и процесите в международна компания; развива аналитичните си умения; придобива увереност да работи в бързопроменяща се среда – все важни инструменти в бъдещия му кариерен път.

Но ползата от стажа не е само за обучаващия се. За Антоанета това да бъде ментор също носи добавена стойност. Научава я да гледа на работата по различен начин – през очите на човек, който тепърва се сблъсква с нея.

Това ѝ помага да преосмисли свои навици, да е по-осъзната в ежедневната комуникация и да подобри начина, по който обяснява и структурира своите задачи.

„Освен това менторството е силно мотивиращо – виждаш развитието на млад човек, виждаш как става по-уверен, как започва да взема решения сам и как напредва. Това чувство на принос е едно от най-полезните неща, които можеш да получиш в професионален план.“

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.