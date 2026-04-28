Съдът върна по 10 хил. лв. на Кирил Петков и Божидар Божанов, прекрати делото

Връща го на прокуратурата, защото откри много грешки в обвинителния акт

Делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов беше прекратено и върнато на прокуратурата. Със своето определение съдия Даниела Борисова от Софийския градски съд отмени паричните гаранции от по 10 хил. лв. и за двамата и ги остави без мерки за неотклонение.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд.

Това беше втори опит процесът да тръгне. Предишния път делото се падна на съдия Емил Дечев, но той се оттегли, тъй като е бил зам.-министър на правосъдието в правителството на Кирил Петков. След това се падна на съдия Даниела Борисова, но тя го връща на прокуратурата, защото откри много грешки в обвинителния акт.

По нейните думи, както двамата обвиняеми Кирил Петков и Божидар Божанов не могат да се защитят пълноценно, така и прокуратурата не би могла да защити своята обвинителна теза, а бившия министър на електронното управление Александър Йоловски не би могъл да защити интересите си. Кирил Петков е обвинен за това, че е оказвал принуда на Йоловски през 2023 г., а Божанов е обвинен в престъпление по служба, във връзка с обществена поръчка през 2022 г. когато той е бил министър на електронното управление.

По отношение на Божанов, съдия Борисова каза, че в обстоятелствената част просто са изписани различни нормативни актове, които той бил нарушил. Освен това не става ясно в полза на кая фирма бил действал, тъй като в диспозитива била посочена една фирма, а в обстоятелствената част друга. Също така не ставало ясно как точно е застрашил киберсигурността на държавната администрация със своите действия.

По отношение на Кирил Петков пък съдия Борисова обясни, че в обвинителния акт се твърдяло, че той е употребил думи и изрази, с които е заплашил Йоловски, но не се разбирало какви точно са тези думи и изрази, които са предизвикали у бившия министър на електронното управление страх. Също така не било ясно кои са онези важни и стратегически въпроси, по които е следвало Йоловски да се съобрази с Божанов и кои негови нареждания е трябвало да изпълни.

Преди това адвокатите на Петков и Божанов Ина Лулчева и Даниела Доковска поискаха делото да се раздели, но съдът отказа. След заседанието от Прокуратурата обясниха, че първо ще се запознаят подробно с мотивите на съда, а след това ще преценят дали да протестират решението.