Таксиджиите в Добрич си извоюваха по-високи цени на заседание на Общинския съвет

Таксиметровите шофьори в Добрич си извоюваха по-високи цени за превоз на заседанието на Общинския съвет във вторник. Трима представители на бранша говориха пред общинските съветници как едва свързват двата края, нямат възможност да подменят автомобилите с нови, че правят на смяна от 8 часа около 15-ина поръчки на ден, което в пари е около 45-60 евро.

"Какво ни остава, като платим гориво, осигуровки, патент и др", директно попитаха те и заявиха, че тяхната услуга не е социална. Така с обилни изказвания за неволите им през деня и през нощта в благ тон се опитаха да оборят предложените от общината актуализирани минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на града, пак по тях искане.

Предложението на община Добрич предвиждаше минимална дневна тарифа от 0,67 евро на километър и 0,73 евро за нощна тарифа. За максималните цени бе предложено 1,35 евро за дневна и 1,44 евро за нощна тарифа.„Тези ставки са определени след публично обсъждане в рамките на месец, като в резултат на постъпили въпроси и предложения е изготвен анализ на икономическата обосновка за актуализацията на цените. Ние смятаме, че предложената от нас актуализация на минималните цени е съобразена с икономическата ситуация, със спецификата на този превоз за нашия град, както и с практики в други сходни общини", заяви зам.-кметът Павел Павлов.

Таксиметровите превозвачи обаче упорито настояваха за своето предложение за минимална цена от 0,86 евро за дневна тарифа и 0,96 евро за нощна, като същевременно предложиха по-ниски максимални стойности.Оказа се, че целият „напън" е заради първоначалната тарифа за повикване на такси, която в бранша са се разбрали да е 1,99 евро. Позицията им беше твърда, дори и с мека заплаха, че Добрич може да остане без таксита.

След дадена почивка общинският съветник Нивелин Радичков предложи компромисен вариант – минимална дневна тарифа от 0,73 евро и 0,79 евро за нощна, който бе одобрен от таксиметровите шофьори, а общинските съветници го гласуваха.единодушно, след като беше прието и от общината..