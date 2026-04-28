Виктор Чаушев към "Спаси София": Транспортът не е място за експерименти

Столична община предлага модел с две линии - №71 и №75, вместо една дълга за по-добър контрол, по-малко натрупване на закъснения

„Транспортът не е място за експерименти. Решенията трябва да работят, а не просто да звучат добре." Това каза заместник-кметът по транспорт на Столичната община Виктор Чаушев в отговор на коментарите на общински съветници от "Спаси София" относно предложението на Столична община за въвеждане на модел с две линии - №71 и №75, вместо една дълга 220- за по-редовно обслужване, по-добър контрол и по-малко натрупване на закъснения, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Не можем да поемаме ангажименти, които не можем да изпълним – хората не чакат обещания, а автобус", подчерта Чаушев по време на заседанието на транспортната комисия към Столичен общински съвет.

Дебатът в комисията беше провокиран от предложението за дълга автобусна линия №220, която да свързва ж.к. „Левски Г" с кв. „Овча купел". По думите на заместник-кмета, макар идеята да отговаря на реална нужда от транспортна връзка, в настоящия ѝ вид тя е практически неизпълнима.

„За да пуснем тази линия, са необходими 18 автобуса и около 40 шофьора – този ресурс в момента не съществува. Това означава да разредим други линии в града. Как ще го обясните на останалата част от София?", заяви Чаушев.

Той беше категоричен, че предложения, които не отчитат наличния ресурс, създават риск от влошаване на услугата в целия град:

„Хората ще питат 'къде е автобусът', а ние няма да имаме отговор."

В хода на обсъждането заместник-кметът отправи и критики към начина, по който се представят данни в публичния дебат: „Вие хвърляте едни цифри в пространството, ама само които са ви угодни. Данните не го потвърждават – преувеличавате, защото не са във ваша полза."

Според Чаушев, именно затова Столичната община предлага алтернативно решение – въвеждане на две по-къси автобусни линии №71 и №75, които в общия си участък да осигуряват по-често и по-надеждно обслужване, заедно със съществуващата линия №73, която да се разтовари.

„По-късите линии позволяват по-редовно обслужване там, където има най-много пътници, адекватен контрол, по-малко закъснения и по-точно спазване на разписанията. Изборът е между това да обещаем нещо, което няма да се случи, и това да дадем решение, което работи", допълни той.

Заместник-кметът подчерта, че администрацията е наясно с нуждата от по-добра транспортна свързаност по това направление, но подходът трябва да бъде отговорен: „Знаем, че сме длъжници на хората, но няма да ги лъжем."

Предложението на Чаушев ще бъде разгледано на заседание на Столичен общински съвет на 30 април, заедно с внесените предложения за неговото изменение. Сред тях са запазване на линия №220, както и разкриване на нова автобусна линия №87, която да свързва жк. „Левски-Г" с Терминал 2 на Летище София.