Частен лесовъд е осъдена за фалшиви билети за извоз на дървесина

Районен съд Кюстендил призна подсъдима – длъжностно лице за виновна в съставяне на официален документ, с който се удостоверяват неверни обстоятелства за извоз на дървесина. Жената обаче е призната за невиновна за дърводобив с редовни писмени позволителни, но извън указаните в тях места, количества и дървета, и за отсичане на дърва без редовни писмени позволителни.

Районен съд Кюстендил, под председателството на съдия Мая Миленкова, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимата А. Ш.за невиновна в това, че в периода от 18.03.2019 г. до 26.09.2019 г. в землището на кюстендилско село, с 4 редовни писмени позволителни, но извън указаните в тях места, количество и дървета, посредством 4- ма души, е отсекла от горския фонд дървета от различни дървесни видове, с общ обем на дървесината 10.21 плътни кубични метра, на обща стойност 537.14 лева, без редовни писмени позволителни, в няколко имота е отсекла от горския фонд дървета, с общ обем на дървесината 70.78 плътни кубични метра, на стойност 3537.27 лева, без редовни писмени позволителни е извозила от горския фонд 70.78 плътни кубични метра, на стойност 3537.27 лева, дървесина и с редовни писмени позволителни е извозила от горския фонд дървесина, на стойност 531.14 лева, представляващи 10.21 плътни кубични метра, като я оправдава по повдигнато обвинение за извършено престъпление.

Районен съд Кюстендил признава подсъдимата А. Ш., за виновна в това, че в периода от 01.06.2019 г. до 29.07.2019 г. в землището на същото село, в качеството си на длъжностно лице – частен лесовъд, е съставила официални документи – превозни билети за извоз на дървесина, в които е удостоверила неверни обстоятелства, с цел да бъдат използван пред ИАГ тези документи, като доказателство за тези обстоятелства и й наложи наказание: „лишаване от свобода" за срок от 4 месеца, изпълнението на което отлага за изпитателен срок от 3 години.

Съдът отхвърля предявените граждански искове против подсъдимата, в резултат на престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, като неоснователни.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.