ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Русенци могат да се включат в разделното събиране на биоотпадъци или да получат безплатен компостер

Приключи първият етап от кампанията на Община Русе за пилотно включване на домакинствата в системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци (https://obshtinaruse.bg/obshtina-ruse-predostavya-vazmozhnost-na-grazhdanite-da-se-vklyuchat-v-razdelnoto-sabirane-na-hranitelni-i-zeleni-otpadatsi). Постъпили са 18 заявления от желаещи да се включат в инициативата и всички домакинства са одобрени. Експерти от общинска администрация съвместно с фирмата изпълнител проведоха индивидуални разговори с кандидатите, за да уточнят условията за участие, след което извършиха огледи на място. След направените проверки всички бяха одобрени и получиха специализирани съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Само в един от случаите е необходимо допълнително доуточняване на местоположението. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Община Русе обявява старта на втория етап от кампанията. Желаещите да се включат в нея трябва да попълнят съответната форма и да я изпратят на електронен адрес: [email protected] или да я подадат в деловодството на Община Русе.

Повече данни за ползите от разделното събиране на биоразградими отпадъци, може да намерите тук брошури)

Заедно с продължаването на тази инициатива местната администрация започва и нова екологична кампания, с която иска да предостави безплатно на русенци домашни компостери с вместимост 1000 л. Те са предназначени за имоти, разположени в труднодостъпни райони, където няма организирано сметосъбиране и не е възможно включване в системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Желаещите трябва да попълнят съответната форма тук и да я изпратят на електронен адрес: [email protected] или да я подадат в деловодството на Община Русе. Броят на компостерите е ограничен. Те ще се предоставят на одобрените кандидати до изчерпване на наличните количества, при спазване на определените условия и критерии. Срокът за подаване на заявления е до 29 май.

Повече данни за ползите от домашното компостиране може да намерите на следния линк: https://obshtinaruse.bg/kampania-za-bezvazmezdno-predostavyane-na-konteyneri-za-domashno-kompostirane

След изтичане на крайния срок и обобщаване на постъпилите заявления ще бъдат организирани огледи на място съвместно със заявилите участие. Подаването на заявление не води до финансови или други задължения за заявителите.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

