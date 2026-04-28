Студентка обвини преподавател по математика в сексуален тормоз, той отрича

Отправял неприлични предложения, от отговора зависело успешното полагане на изпита, твърди тя

Преподавател от Факултета по математика и информатика на Софийския университет е обвинен, че злоупотребява с положението си и отправя сексуални предложения към студентките си. Според сигнала, подаден анонимно в социалните мрежи, от отговора им зависело успешното полагане на изпита по дисциплината, по която преподава. Казусът се обсъжда от дни, а във фейсбук са публикувани и чатове.

Мъжът категорично отрича твърденията и прозира в тях "недобронамерена атака" навръх рождения си ден. Според него и чатовете са фалшифицирани.

Информацията за неприличните предложения споделя студентка във Фейсбук групата "СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ/FMI)". Като техен автор тя посочва асистента по "Компютърна информатика" Ангел Димитриев.

"С доста нежелание и дискомфорт, се чувствам длъжна да споделя това с вас. Става въпрос за един от членовете на лекторския състав на ФМИ, Ангел Димитриев, който за пореден път ме отврати с действията си", пише студентката, запазила анонимност.

По думите ѝ една от "запазените марки" на преподавателя е "да използва властта си да манипулира студентки да спят с него, за да вземат дисциплината, която води".

Според публикацията не става въпрос за единична проява, а за много потърпевши от поведението на Димитриев.

В кореспонденцията, която е прикрепена към публикацията, се предлага:

"Айде да те взема и ако се харесаме ще отидем на хотел в центъра. Ще ни е яко и на двамата. Ще ти оставя подарък, както говорихме".

От последвалата размяна на съобщения става ясно, че "подаръкът", който мъжът има предвид, са пари. Целта на възнаграждението била на момичето да му е "по-сладко и по-хубаво".

"Виж, аз просто обичам да правя скъпи подаръци на момичета, както (обичам) и секса, де, но не са свързани", уточнява той, след което подчертава евентуалните предимства на бъдещи отношения с него за момичето - "на теб ще ти е яко, ще имаш и скъпи подаръци и всичко ще е яко".

След като на мъжа е обяснено, че "подаръкът" е неприемлив, а възможността за сексуални отношения на първа среща не стои на масата, той отговаря:

"Не можеш ли да направиш изключение? За момче, което много те харесва, има дългосрочни намерения към теб и милиони в банковата сметка".

Според публикацията на студентката Димитриев "нарушава авторитета на ФМИ". По думите ѝ освен, че "подтиква студентките да спят с него", той отправя и "закани за побой" на студентите от мъжки пол. Обвинения има и по отношение на неговата професионална квалификация.

"Водеше лекции без да има нужната квалификация да го прави", се твърди в написаното като се уточнява, че "вече води само упражнения".

"Никога не съм предлагал "интимни" или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани с години", заяви Ангел Димитриев пред Mediapool.

По думите му анонимното разпространение на информацията в деня на негов личен празник е ясно свидетелство, че става дума за лична атака:

"Разпространението им анонимно, и то на рождения ми ден, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове между мен и студентка, изгонването от гимназия и твърденията за "чадър" от ФМИ".

Димитриев призова, ако има потърпевша студентка, тя да излезе с името си и доказателства.

"Ако има наша студентка, към която е отправяно такова предложение, призовавам я да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред", написа той и добави, че ще защитава името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред.

"Деканското ръководство на ФМИ проявява нетърпимост към всякаква форма на тормоз и ще предприеме всички необходими действия, за да гарантира спокойствието и сигурността на студентите", твърдят в официалното си становище си от факултета.

От написаното става ясно, че Деканското ръководство на Факултета по математика и информатика към СУ е изискало незабавно обяснения от посочения в сигнала в социалните мрежи преподавател.

"Той отрича категорично твърденията", пишат от ФМИ.

В тази връзка ръководството на факултета също отправи призив към студентката "да влезе във връзка с Декана проф. Мая Стоянова и при пълна анонимност да я запознае със ситуацията".

Факултетният студентски съвет при ФМИ свали всички постове, свързани с обвиненията към преподавателя - асистент Ангел Димитриев.

"... молим да не се коментира повече в публичното пространство. Ръководството е запознато с казуса и са предприети мерки по разрешаването му", пишат от факултетния студентски съвет в публикацията, с която информират за свалените публикации.

След обвинения в цензура и потулване към ФСС идва следваща публикация:

"От името на целия Факултетен студентски съвет държим да се отбележи, че по никакъв начин нито защитаваме, нито се опитваме да прикрием споменатата днес ситуация. Не заставаме зад въпросния преподавател и не подкрепяме предполагаемите дейности, в които е обвинен".

От ФСС обясняват, че свалянето на първоначалната публикация е с "единствената цел да не се създава негативен прецедент за начин на подаване на сигнали към отговорните органи".

Следва апел към всеки, който има информация по темата, да я сподели в писмен вид със студентския съвет или деканското ръководство, като се дават гаранции за запазването на анонимността на подалите сигнал.

Членове на групата "СУ, Факултет по математика и информатика (ФМИ/FMI)" твърдят, че акаунтът на ФСС години наред има максимални права на администратор. Това би означавало, че авторът на публикацията, както и тези на анонимните коментари под нея би следвало да са известни на Факултетния студентски съвет.