Виктор Орбан предлага да се оттегли от ръководство...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Цветлин Йовчев: Главният секретар на МВР прибързано пусна изявление, че го заплашват

Цветлин Йовчев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Прибързано беше изявлението на главния секретар на МВР Георги Кандев по социалните мрежи, че го заплашват. Това каза по Би Ти Ви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев. 

Преди 4 дни Кандев пусна във фейсбук виде, в което казва, че четирима души са се обадили по мобилни приложения, за да го плашат. Искали да се оттегли, предупредили го, че лице с прякор Картофа дава фалшиви показания срещу него в Софийската градска прокуратура. Това било по заповед на бивш ръководител в МВР с малко име "Светльо".

По думите на Цветлин Йовчев е трябвало незабавно да се вземат мерки срещу тези, които са заплашили Георги Кандев по телефона. "Когато е атакуван несправедливо, получава симпатията на хората. Но МВР е специфична структура. Поставянето на такава позиция не носи дивиденти. Трябва образът да бъде на силен човек, а не на човек, който е в позиция на жертва. От пиар гледна точка в обществото - да, но в системата на МВР - не. Трябва да бъдат предприети  действия, после да съобщи резултатите от тези действия", каза Йовчев. 

Той бе категоричен, че е абсолютно недопустимо и неприемливо да бъде заплашван служител на Министерството на вътрешните работи. 

"Трябва да бъде разследван този случай. Всеки български гражданин може да подаде сигнал, но проблемът е, че някой си е позволил да заплашва. Това, че някой е анонимен при обаждането на телефона, не означава, че е  анонимен по принцип. Има начин да се разбере. Трябва да се реагира по най-бързия начин", каза още Йовчев. 

Той коментира и парламентарните избори, които минаха на 19 април. По думите му "проблемните секции" показват, когато няма купуване на гласове - избирателната активност клони към нула. И обратното - става много по-висока, когато има контролиран вот. Ако се направи анализ на тези секции, ще даде резултати. "Вотът на българите беше категоричен. И да е имало контролиран вот, не е повлиял на изборния резултат", каза Цветлин Йовчев. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Цветлин Йовчев

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

