Емил Дечев се срещна с областния управител на Одрин, благодари на Турция за намаления мигрантски натиск

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведе работна среща с областния управител на Одрин Юнус Сезер. В българската делегация участваха още заместник-министър Калоян Калоянов, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов, съобщиха от МВР.

Акцент в разговорите беше поставен върху сътрудничеството по линия на охраната на общата граница, противодействието на нелегалната миграция и трансграничната престъпност. Проблемите се решават своевременно в условията на конструктивен диалог и отлични професионални отношения, отбеляза Юнус Сезер. Той благодари за организацията, създадена от българските власти за по-бързото преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове, като подчерта, че това ще бъде особено важно през активния летен туристически сезон.

Министър Дечев заяви, че българската страна е изключително впечатлена от действията на турската държава за справяне с миграционния натиск и високо оценява положените усилия. По думите му това е важен приятелски жест не само към България, но и към цяла Европа. Той посочи, че данните на Гранична полиция сочат трайно намаляване на натиска през последните години.

Министърът допълни, че България полага допълнителни усилия за намаляване на опашките за преминаване през ГКПП „Капитан Андреево" – втория по големина сухопътен граничен пункт в света. Предприети са действия и за разширяване на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия. Министър Дечев посочи още, че ще обсъди темите и с турския си колега по време на предстоящата тристранна среща на вътрешните министри на България, Гърция и Турция в Атина.

От 10 април на всички гранични пунктове в страната е въведена европейската система Вход/Изход, припомни министър Дечев. Той увери, че се полагат всички усилия за намаляване на времето за проверки, включващи снемане на биометрични данни на граждани на трети страни, така че да не се създават затруднения за пътуващите.

Главен комисар Антон Златанов съобщи, че повече от 150 държави са участвали в проведения наскоро във Виена Световен конгрес за гранична сигурност. Там той е представил презентация за оперативната обстановка по границите на страната, като голяма част от нея е била посветена на българо-турската граница и съвместната работа на екипите от двете страни.

Главен комисар Георги Кандев изрази увереност, че добрите отношения между двете държави ще продължат да се развиват и надграждат. Отличното професионално сътрудничество повишава нивото на сигурност в цяла Европа, заяви той и отбеляза, че е дал същата оценка и по време на свое работно посещение в централата на Европол.

Министър Дечев добави, че българската държава инвестира сериозно както в техническото оборудване, така и в кадровото обезпечаване на Гранична полиция. Полагат се сериозни усилия за гарантиране сигурността на общата граница, подчерта той.

Областният управител на Одрин припомни, че първата помощ след унищожителното земетресение в Турция през 2023 г. е дошла от България, и отново благодари на страната ни за бързата реакция и оказаната подкрепа.