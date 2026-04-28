ВМРО: Разпадането на олигархията започна, в ГЕРБ вече има ерозия

Причината да започнем разговор с Румен Радев и "Прогресивна България" - позицията му за Македония. Вкарването на българите в македонската конституция е идея, която тръгна от Радев и неговия екип, след това бе обособена в рамките на Френското предложение.

Това каза пред bTV организационният секретар на ВМРО Александър Сиди. На изборите кадри на партията бяха част от листите на ПБ на Радев.

"Всеки може да казва всякакви неща, ВМРО има над 100 годишна история по темата. Това ни раздели с ГЕРБ. Следващите 4 г. всичко се изврати в държавата. Не може да спечелиш изборите, с обещанието да свалиш ГЕРБ и ДПС, а след това да управляваш заедно с тях. Сигурни сме, че Радев ще изпълни докрай ангажиментите си към българите в чужбина, затова го подкрепихме", каза още Сиди.

"Най-сетне можем да кажем, че Преходът привърши - БСП остана извън Народното събрание, Ахмед Доган и хората около него - също. Пълното мнозинство на ПБ пък ще даде спокойствие в политиката, 131 депутати дават сигурност за самостоятелно управление. Оттук нататък надеждите към него са големи, не вярвам да се случи бързото падане на цените, както се надяват хората, няма да стане с магическа пръчка. Но политики по управление в това отношение са възможни. Проектът на Радев ще се занимава активно с тези въпроси", коментира той.

"Този процес, този разпад, започна. Олигархията винаги е свързана с политиката Виждате какво се случва с ГЕРБ - разпадат се звена, започна ерозия. В този парламент знакови ги няма хората около Доган, БСП, ИТН, МЕЧ, "Величие", които бяха в челните редици на българския парламентаризъм. Започва процесът по разпад в ГЕРБ - кметът на Стара Загора напусна ръководството, това е знаково. Румен Радев и ПБ имат всички лостове за промяна и разграждане на този модел, от тях зависи да го направят. Искрено се надявам за доброто на България ПБ да се справят с поставените им задачи", заяви Сиди.

Той коментира и обвиненията, че "Прогресивна България" е купувала гласове за някои от младите кандидати в листите си, които натрупали голям брой преференции.

"Благоевград е една от големите структури на ВМРО, това момче - Боби Михайлов, е от Сандански, той е израсъл там и в средите на ВМРО. Ние работихме да гласуват за него и постигна съвсем логично резултатите. Тези гласове за това младо момче, са гласове за ВМРО в района. Той няма да бъде депутат. Друг млад кандидат на ПБ от ВМРО е Боби Георгиев, който вече има опит в общинския съвет в Плевен. Сега преференциите му стигат, за да стане депутат и в четвъртък ще се закълне", каза Сиди.

"Нямаме тази електорална тежест, но имаме своята традиция на местата, в които сме работили силно", обясни той многото преференции.

"Подкрепихме ПБ, можехме да излезем и да си направим нашите гласове, но по-важно от политическото его е да концентрираме вота в една посока, за да спре политическата криза. За нас това беше правилният път", заяви той.

"Няма как да купите 1,5 млн., няма смисъл да се купят толкова гласове. Работихме съзнателно хората на ВМРО да събират преференции, да дадем път на младите да се доказват и да реализират идеите си. Донесохме гласове за ПБ без купуване на гласове, това е толкова далеч от истината. Проблемът на отпадналите партии от НС не е заради гласовете за Радев, агресивният тон и лъжата им донесе всички проблеми", допълни организационният секретар на ВМРО.