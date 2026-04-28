Столична община свърза десетки младежи с първите им работодатели на кариерен форум

Над 30 водещи компании и образователни институции се срещнаха с бъдещите млади специалисти на София по време на първото издание на форума „КОД: Кариера. Образование. Професия. Бъдеще". Събитието, организирано от Столична община, се проведе на 25 и 26 април в парковото пространство на НДК.

Основната цел на инициативата бе да предостави директен достъп до пазара на труда за млади хора. Чрез иновативния формат „бързи срещи" младежите имаха възможност да преминат през реални интервюта и да кандидатстват за стажантски позиции и свободни работни места директно на място, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Този форум е активен мост между образованието и бизнеса. Искаме да покажем на младите хора, че София е мястото, където идеите им могат да се превърнат в успешна кариера," заяви Десислава Желязкова, заместник-кмет в направление „Образование, спорт и младежки дейности", при откриването на втория ден от събитието.

Програмата на форума съчета практически кариерни консултации с панелни дискусии, в които над 20 експерти от различни сфери: от медицина и сигурност до маркетинг и изкуства, споделиха своя път към успеха.

В изложението се включиха водещи държавни и частни университети, елитни гимназии и международни компании от ключови сектори като ИТ, финанси и транспорт. Форумът не само информира младежите за образователните възможности, но и им даде инструментите да стартират своя професионален път с увереност.

Столична община изказва благодарност към всички партньори в сферата на образованието, бизнеса и културата, които подкрепиха инициативата и осигуриха наградния фонд за най-мотивираните участници.