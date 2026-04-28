Медицински университет – Варна представи резултатите от изпълнението на проекта „Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)“ в рамките на заключителна конференция, съчетана с високотехнологичния форум MUVATHON 2026. Събитието затвърди ролята на университета като водещ център за научни изследвания, иновации и трансфер на знания от медицината в практиката и събра изявени учени, новатори и предприемачи от страната и чужбина.

В рамките на конференцията ръководството на университета и Управителният комитет на проекта MUVE-TEAM представиха пред журналисти постиженията на изследователските екипи и научните звена. Реализацията на инициативата започна в началото на 2023 г. с финансиране от EC NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, с бюджет от 14.3 млн. евро и срок на изпълнение до 30 юни 2026 г.

проф. Диана Иванова – председател на Управителния комитет

„Проектът MUVE-TEAM вече е напълно реализиран, като всички заложени индикатори са постигнати, а голяма част от тях – преизпълнени“, подчерта проф. Диана Иванова – председател на Управителния комитет. Тя допълни, че в рамките на MUVE-TEAM са създадени 9 основни научни групи, както и допълнителни екипи на още 15 приложни и иновационни проекти, като учените са работили в стратегическите за университета области – невронауки, онкология, регенеративна медицина и хранене, както и в нови направления – офталмология, медицина на съня и съдова биология.

„Имаме няколко подадени патентни заявки от по-малките разработки, както и значителен брой от основните изследователски екипи“, изтъкна проф. Иванова. Според нея особено показателен е резултатът при международните патенти – при първоначално заложени 5 заявки, към момента са реализирани 9 и са сключени 7 партньорства с бизнеса. Те са в областта на борбата и диагностиката на онкологични заболявания, както и на хранителни и имуностимулиращи добавки. По отношение на международното сътрудничество проф. Иванова посочи, че университетът е разширил значително участието си чрез присъединяване към 5 нови международни научноизследователски мрежи и включване в още 5 международни консорциума с университети и бизнес партньори по европейски програми.

Сериозен е напредъкът и в развитието на научния капацитет: „Преизпълнихме показателите както за назначени млади учени, така и за водещи изследователи, като успяхме да ангажираме близо една трета от научния състав на университета“, акцентира проф. Иванова. Тя допълни, че един от най-ценните резултати е промяната в нагласите: „Наблюдаваме реална трансформация в мисленето – учените са по-уверени, по-активни и все по-често инициират собствени идеи за иновации, патенти и международни партньорства.“

проф. д-р Димитър Райков

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков заяви, че приключването на проекта MUVE-TEAM е сред големите успехи на университета и го нарежда сред утвърдените лидери в българската наука с дълбоки традиции в международното сътрудничество. „Нашето настояще е да създаваме собствени научни открития и да търсим пътя на тяхното реално приложение“, каза ректорът.

Проф. д-р Виолета Йотова – зам.-ректор „Научна дейност“, допълни: „Наученото по време на проекта и нашите постижения, които днес представяме на MUVATHON, са мост към бъдещото устойчиво развитие на науката и иновациите в Медицински университет - Варна". Според проф. Йотова инициативата е част от програмата на Министерството на образованието и науката за бъдещо финансиране на научноизследователските университети, според която те трябва да получат 40% допълнителна субсидия към тази за обучение до 2030 година. „Това е стратегията за наука на България, съобразена с международните изисквания“, уточни проф. Йотова и подчерта, че успехът на МУ-Варна по MUVE-TEAM е гаранция, че той ще бъде част от този процес. Тя изтъкна и друго съществено постижение – 3-то място по научни резултати на МУ-Варна сред 51 образователни институции в България, ангажирани с научна дейност.

Проф. д-р Антон Тончев – директор на Научноизследователския институт към МУ-Варна допълни: „От 5-то място при създаването на научноизследователските висши учебни заведения, сега сме на престижното 3-то място по научни резултати и ще продължаваме да се изкачваме нагоре“.

Проф. д-р Красимир Иванов – председател на Общото събрание на МУ-Варна, обобщи реализацията на MUVE-TEAM така: „Изключителен успех за Медицински университет – Варна и логично продължение на дългосрочната ни стратегия да се утвърждаваме като водеща научноизследователска институция. Още с придобиването на статут на изследователски университет и създаването на научноизследователски институт поставихме основите на тази визия“. Според проф. Иванов днешните резултати са част от мащабна научна програма, в рамките на която MUVE-TEAM се откроява като най-големия реализиран досега проект. Особено значим е фактът, че инициативата е обединила усилията на различни факултети, катедри и звена, които днес работят в синхрон. Това представлява съществена промяна спрямо миналото и доказва, че интердисциплинарният подход е ключът към решаването на сложните предизвикателства в медицината.

„Нашата цел е да превърнем научните идеи в реални решения – развитие на персонализирана медицина, създаване на нови терапии, молекули и лечебни стратегии, насочени към конкретния пациент“, каза проф. Иванов и допълни, че чрез патентите и разработките университетът не само развива науката, но и създава възможност тези постижения да достигат до световната медицинска общност. Всичко това затвърждава позицията на Медицински университет – Варна като международно призната институция, което се потвърждава и от нарастващия брой чуждестранни студенти.

Проф. д-р Ружа Панчева, зам.-директор „Научно-проектна дейност“ към Научноизследователския институт на МУ-Варна, добави: „Особено важен резултат от MUVE-TEAM e значителното надграждане на капацитета на младите учени. При първоначално планирани 10-11 изследователи, в рамките на инициативата бяха привлечени над 50 млади учени, както и голям брой студенти, активно ангажирани с научни изследвания и иновации.

Създадената среда и енергия доведоха до разширяване на университетските политики в подкрепа на младите кадри – стимулиране на публикации в престижни международни издания, целенасочени обучения за развитие на научни и презентационни умения, както и осигуряване на възможности за участие в международни научни форуми. Всички тези мерки са израз на дългосрочния ангажимент на университета да развива следващото поколение български учени и да гарантира устойчивостта на научните резултати и инициативи. Очаква се тази активност да се запази и след приключването на MUVE-TEAM. Ще се разчита на последващо финансиране, което ще позволи да се доразвият и комерсиализират създадените разработки и да се надгради постигнатото.

Ръководството на МУ-Варна, Управителният комитет на проекта „Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM) и ръководството на Научноизследователския институт благодарят на финансиращата институция EC NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост.