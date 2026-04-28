75-годишен уби жестоко котка на съсед в благоевградско село

75-годишен уби котка на съсед в благоевградско село. Досъдебно производство за извършено престъпление е образувано, след като около 07:40 часа жител на с. Покровник е съобщил в Първо РУ-Благоевград, че малко преди това котката му е влязла в двора на 75-годишния му съсед, който я убил, нанасяйки й удари с дървен предмет. Извършителят на деянието е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Работата по случая продължава.

Около 19:00 часа в понеделник пък в РУ-Петрич е получено съобщение, че зад бензиностанция в гр. Петрич в посока с. Първомай са открити три мъртви кучета. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Точните причини за смъртта на животните са в процес на установяване.