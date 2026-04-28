ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виктор Орбан предлага да се оттегли от ръководство...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22750480 www.24chasa.bg

Обвиниха 18-годишен за катастрофата със загинало момиче в Искърското дефиле

1640
Темида

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София се води разследване за извършено престъпление.

По делото са събрани достатъчно доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за виновността на 18-годишния И.Т.

Около 01,50 ч. на 28.04.2026 г. на път в района на с. Гара Лакатник, община Своге, при управление на лек автомобил, м. „Ауди", И.Т. нарушил правилата за движение по пътищата. Вследствие на действията на водача по непредпазливост била причинена смъртта на пътуващата с него 18-годишната Д.П.

И.Т. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – София на И.Т. е временно отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство и е постановена забрана да напуска пределите на страната.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „домашен арест" спрямо обвиняемия.

Разследването по делото продължава.

Темида

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

