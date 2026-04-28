762 са трудовите злополуки през първото тримесечие

Според оперативните данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2026 г. общият брой на трудовите злополуки през първите три месеца от годината е 762. От тях 578 са се случили на работното място, а други 184 – при отиване или връщане от работа. Спрямо същия период на миналата година броят на инцидентите, признати за трудови, е намалял с 24. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Разпределението на трудовите злополуки през 2026 г. по икономически сектори показва, че секторите с най–голям брой трудови злополуки, станали на работното място или при изпълнение на служебни ангажименти, са „Търговия на дребно“ (79), „Държавно управление“ (69) и „Сухопътен транспорт“ (61).

Регистрирани са седем смъртни случая, като пет от тях са на работното място. Три от фаталните инциденти са в сухопътния транспорт. Общият брой на загубените календарни дни поради трудови злополуки за периода е 21 285, информираха още от НОИ.

Представители на НОИ участваха във възпоменателна церемония пред паметната плоча пред сградата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в София по случай Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници при трудови злополуки и Световен ден по безопасност и здраве при работа. Присъстващите поднесоха венци и цветя, а на земята бяха подредени запалени свещи във формата на числото 76 – колкото е броят на загиналите при трудови злополуки българи през изминалата година.