Доц. Милен Любенов: "Прогресивна България" ще се позиционира центристки

Това, което до този момент виждаме като позиции и от Румен Радев, и от хората, които публично излизат в медийното пространство и коментират бъдещите действия на партията, считам, че те по-скоро ще се позиционират центристки. Това каза по БНТ политологът доц. Милен Любенов. Той обърна внимание, че от партията избягват идеологическото позициониране. И прогнозира, че Радев като премиер ще избягва политически крайности.

На въпрос как така партията на Румен Радев е успяла да събере проевропейски и евроскептични гласове, доц. Любенов заяви, че се случва рядко, но се вижда при подобен тип вълни. Мотивацията на избирателите може да се дължи на различни причини, които да бъдат диаметрално противоположни, каза още той. Според него една част от тях ще останат разочаровани.

Доц. Любенов предупреди, че пред страната има нелеки задачи. Намираме се пред много кризи както вътрешни, така и външни. Оттук нататък всичко е в ръцете на това голямо мнозинство. Той обърна внимание, че след години политическа нестабилност за първи път от повече от четвърт век има формация с пълно мнозинство. Това засилва очакванията за тази формация, но тези свръх очаквания могат да доведат до политическо разочарование, предупреди политолога.