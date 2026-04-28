Община Пловдив уговаря Нова година от рано, дава над 137 хил. евро за купона на площада

D2, БТР и "Молец" ще излязат на сцената в празничната нощ, заедно с ансамбъл "Тракия"

Конкурс за избор на фирмата, която да организира новогодишната програма в центъра на Пловдив, вече е обявила Общината. Поръчката е на стойност 137 583,33 евро с ДДС и кандидатите могат да подават заявленията си до 11 май включително.

Събитието отново ще се проведе на площад "Стефан Стамболов" - пред сградата на градската управа. В последните години водещ винаги е Деян Славчев - Део, като и този път това са изискванията на Община Пловдив. Избрани са и три групи, които да се грижат за настроението на гражданите. Фирмата победител в конкурса ще трябва да осигури D2 със солист Дичо, БТР и "Молец", както и ансамбъл "Тракия" в състав минимум 25 танцьори, певци и музиканти.

В цената, която общината ще плати, влизат подходящ транспорт за участниците, 10 двойни и 5 единични стаи за изпълнителите в хотел минимум 4 звезди, който да е близо до сцената и вечеря преди концерта, съгласно изискванията на всеки. За тях трябва да има и обособена зона "чакащи артисти" - отоплена, оборудвана спрямо предпочитанията им и с кетъринг по време на събитието. Периметърът около сцената и зоната за изчакване трябва задължително да бъде обезопасен, а изпълнителите ще получат възможност за репетиции при необходимост.

Сцената, на която ще излязат групите и ансамбъла, ще бъде не по-малко от 64 кв. метра с отоплителни уреди за открито, хубава озвучителна и осветителна техника, както и минимум 12 кв. м LED екрани. Изпълнителят ще има задължението да се погрижи за изработката и излъчването на различни визуални и звукови ефекти и поздравления за Нова година. На място специален екип ще се грижи концертът да се излъчва на екраните, а преди полунощ онлайн трябва да тръгне словото на президента.