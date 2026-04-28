Вижте какво решава служебният кабинет утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Проект на Решение за приемане на Доклад за състоянието на администрацията през 2025 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне, приета с Постановление № 80 на Министерския съвет от 2008 г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция „Охрана" и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

4. Проект на Решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по Дело С-2/26, Калдов пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Софийския районен съд по наказателно дело от общ характер № 20241110216980/2024.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

5. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: заместник министър-председателят по европейските средства

6. Проект на Решение за приемане на Втория тригодишен план за изпълнение на Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 - 2032 г.

Внася: заместник министър-председателят по европейските средства

7. Проект на Решение за одобряване на първо изменение и потвърждаване на Споразумението за финансов принос между Европейския съюз и Република България по отношение на раздел „Държава членка" по Програма InvestEU.

Внася: министърът на финансите

8. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Еврогрупата и в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 4 и 5 май 2026 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Решение за одобряване на Годишен доклад за напредъка за 2026 г. по изпълнението на Националния средносрочен фискално- структурен план на Република България за периода 2025 - 2028 година.

Внася: министърът на финансите

10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", част „Вътрешни работи", проведено на 5 март 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за приемане на План за 2026 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Решение за освобождаване на Джордж Вредевелд, гражданин на Съединените американски щати, от функциите му на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Съединените американски щати, със седалище в гр. Синсинати и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Охайо, и за закриване на ръководеното от него консулство на Република България в Съединените американски щати, със седалище в гр. Синсинати и с консулски окръг, обхващащ територията на щата Охайо, по негова молба.

Внасят: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за одобряване проект на Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения.

Внася: министърът на външните работи

14. Проект на Решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Жп линия Видин – София", участък Видин - Медковец и нова гара Срацимир от Проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец" в землището на с. Въртоп, община Видин, област Видин.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

15. Проект на Решение за оттегляне на предложението до Народното събрание на Република България за одобряване на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, и за отменяне на решения на Министерския съвет.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на отбраната за 2026 г.

Внася: министърът на отбраната

18. Проект на Решение за присъединяване на Република България към Партньорството за Управление на материални средства с общо предназначение (COMMON ITEM MATERIEL MANAGEMENT – COMMIT), администрирано от Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NATO Support and Procurement Agency - NSPA), съгласно условията на Споразумение № 1809 (четвърта редакция) на NSPO (NATO SUPPORT AND PROCUREMENT ORGANISATION (NSPO) AGREEMENT No. 1809).

Внася: министърът на отбраната

19. Проект на Решение за одобряване проект на Изменение № 1 на Административното споразумение между Съвместното предприятие „Интегрални схеми" и Министерството на иновациите и растежа на Република България въз основа на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/2085 на Съвета от 19 ноември 2021 г. за създаване на съвместните предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа" и отмяна на регламенти (ЕО) № 219/2007, (ЕС) № 557/2014, (ЕС) № 558/2014, (ЕС) № 559/2014, (ЕС) № 560/2014, (ЕС) № 561/2014 и (ЕС) 642/2014, подписано на 9 януари 2024 г. в Брюксел и на 25 януари 2024 г. в София.

Внася: министърът на иновациите и растежа

20. Проект на Постановление за определяне на реда и начина на използване на ресурса, възстановен на финансовия инструмент по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020 след края на периода на допустимост на разходите.

Внасят: министърът на иновациите и растежа министърът на финансите

21. Проект на Решение за утвърждаване на Протокол между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за функционирането на областното заведение „Лицей Болградска гимназия „Г. С. Раковски" на Одески областен съвет" (Одеска област, Украйна), подписан на 30 март 2026 г. в гр. Киев, Украйна.

Внася: министърът на образованието и науката

22. Проект на Решение за приемане на Национална програма за превенция на вирусните хепатити в Република България 2026 - 2030 г.

Внася: министърът на здравеопазването

23. Проект на Решение за даване на съгласие за внасяне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, като непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив.

Внася: министърът на здравеопазването

24. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 30 март 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните

25. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет „Външни работи" (Търговия) на Европейския съюз, проведено от 26 до 29 март 2026 г. в гр. Яунде, Камерун, по време на 14-ата Министерска конференция на Световната търговска организация.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

26. Проект на Решение за определяне на Единно звено за контакт в изпълнение на Регламент (ЕС) 2024/1252 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение и за изменение на регламенти (ЕС) № 168/2013, (ЕС) 2018/858, (ЕС) 2018/1724 и (ЕС) 2019/1020.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

27. Проект на Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

28. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на16 март 2026 г., гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на енергетиката

29. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в извънредното неформално видеоконферентно заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 31 март 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

30. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации", което ще се проведе на 29 и 30 април 2026 г. в гр. Никозия, Република Кипър.

Внасят: министърът на електронното управление министърът на транспорта и съобщенията

31. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г. за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудови и служебни правоотношения.

Внася: министърът на туризма

32. Проект на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 244 на Министерския съвет от 25.03.2026 г. за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма

33. Проект на Решение за изменение на Решение № 166 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране за 2026 г. за обезпечаване на дейности във връзка с провеждането на територията на Република България през май 2026 г. на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza.

Внасят: министърът на туризма

министърът на младежта и спорта

34. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за държавната финансова инспекция.

Внася: министърът на финансите

35. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Внася: министърът на финансите

36. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Внася: министърът на вътрешните работи

37. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение допълнение на Закона за водите.

Внася: министърът на околната среда и водите