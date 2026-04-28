Четвърта ефективна присъда за изборни престъпления в Плевенско

В Плевенска област е постановена четвърта ефективна присъда за престъпления против политическите права на гражданите, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

До наказанието се стига, след като в изборния ден служители от Районното управление в Кнежа провеждат полицейски действия на територията на града с цел установяване и задържане на извършители на престъпления против политическите права на гражданите.

Установена е 34-годишна жена, в чийто мобилен телефон са открити снимки на попълнени бюлетини в полза на конкретна политическа партия, както и 465 евро. Тя е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е бързо производство, като ѝ е повдигнато обвинение по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс.

След внесено искане от Районна прокуратура – Плевен за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, Районният съд в Кнежа е постановил определение. Жената е приведена в следствения арест в Плевен. В хода на разследването са установени и разпитани свидетели, в чиито мобилни телефони също са открити снимки на попълнени бюлетини от български гласоподаватели в полза на определена политическа партия.

С бързи и координирани действия на полицията и прокуратурата случаят е приключен в кратки срокове, пише БТА.

В рамките на девет дни доказателствата са събрани и е постановена ефективна присъда за изборно престъпление, допълват от полицията. Днес съдът е наложил наказание от пет месеца „лишаване от свобода“ на 34-годишната, което ще бъде изтърпяно ефективно.

Иззетите в хода на бързото производство пари са отнети в полза на държавата, съобщиха още от полицията в Плевен.

Районните съдилища в Плевен, Никопол и Кнежа постановиха три осъдителни присъди за изборни престъпления, след като в рамките на дни бяха разкрити няколко случая за купуване на гласове.