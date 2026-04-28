Има ли саботаж с тира в тунел “Витиня” и свързан ли е с Юлиян Картофа? (Обзор)

Експертизата показа, че камионът, чийто шофьор отказа безплатната пътна помощ, е бил технически изправен

Напълно изправен е бил тирът, блокирал тръбата на тунел “Витиня” на 13 април, втория ден на Великден. Това са показали както първоначалният следствен експеримент, така и пълната автотехническа експертиза, съобщи във фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев във вторник сутринта. Същото по БНТ каза и вътрешният министър Емил Дечев.

Машината спря в тунела към София в последния от 4-те почивни дни заради великденските празници. Отказа предложената безплатна помощ (но не от фирмата на Юлиян Янков-Картофа - виж по-долу) и настоя да дойде неговата, която е в Търговище. Така наредил работодателят му, за да не плащат. Още тогава Кандев видя саботаж, подчертавайки, че предложената помощ е за 200 метра и е безплатна. Въпреки данните от следствения експеримент след инцидента от прокуратурата пуснаха шофьора без обвинения.

На следващата сутрин - 15 април, МВР шефът Дечев бе по Нова телевизия. Разказа за шофьора, който запречил 2 ленти и дори отказал да пробва да запали машината. “Има данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела. Експертиза го доказва. Възникват въпросите защо в такъв случай шофьорът не е отпушил тръбата, отбивайки след нея”, запита и Дечев. Той изчете номера на камиона и посочи, че е на “Драма Транс 95” ЕООД, чийто едноличен собственик е активист на политическа партия. “Освен това е участвал на предходни избори като член на СИК. Така че не мога да изключа версията, че камионът е политическа провокация. Целта може да бъде компрометиране на служебното правителство, а също така и пропаганда на определени партии”, допълни тогава Дечев. Компанията е на Румен Драмалиев, но той е бил член на СИК от ГЕРБ преди повече от 12 години, показва справка в ЦИК. Партията се разграничи от случая още на 15 април с публикация във фейсбук.

Антикорупционният фонд, от който тръгнаха разследванията срещу Юлиян Картофа и безплатната пътна помощ, прави връзка между него и инцидента в тунела. В камиона се е возил мъж на име Цонко Пеев от Бяла Слатина, който се представя като приятел на собственика. В миналото Пеев работил в “Омерта Груп” ЕООД, която е част от мрежата подизпълнители на фирмата на Юлиян Янков-Картофа “Юнит Асист”.

Дечев не замеси в сюжета Юлиян Янков-Картофа, чиято фирма беше монополист в безплатната пътна помощ с държавно финансиране. Прокуратурата започна разследване за длъжностни престъпления в АПИ, а Картофа беше обвинен за присвояване на автомобили. Той е собственикът на компанията “Юнит Асист”, която от 1 август м.г. става монополист с държавна подкрепа. Дечев уточни, че шофьорът не е чакал помощ от тази фирма. Седмица след като служебното правителство дойде на власт, прекрати плащанията заради протести в бранша.

“Юнит Асист” не е и компанията, отзовала се за помоща на закъсалия камион. “Беше предложено веднага шофьорът да бъде изтеглен от пътната помощ, която се намираше в непосредствена близост до тунела”, описа във вторник Дечев.

Според Георги Кандев експертизата за изправността на тира е основание да бъде повдигнато обвинение на шофьора.

От прокуратурата засега не са отговорили. Възможно е да не са получили експертизата. Шофьорът пък, освен 24 часа в ареста, получи и 4 глоби. Една от МВР за отказ да се подчини на полицейско разпореждане и още 3 акта от “Автомобилна администрация”. Оттам започнаха и проверка на компанията.