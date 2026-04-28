Съдът прекрати делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов, не могат да разберат обвиненията (Обзор)

Връщат на двамата паричната гаранция от по 10 хил. лева

Делото срещу бившия лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петков и срещу съпредседателя на “Да, България” Божидар Божанов беше прекратено и върнато на прокуратурата 6 месеца след като бе внесено в Софийския градски съд. Съдия Даниела Борисова откри в обвинителния акт грешки, които затруднявали както двамата да разберат в какво са обвинени, така и прокуратурата да докаже тезата си. Тя постанови и да им бъде върната паричната гаранция от по 10 хил. лева и двамата да останат без мерки за неотклонение.

В началото на 2025-а Петков беше обвинен, че е извършил принуда спрямо бившия министър на електронното управление в кабинета “Денков” Александър Йоловски, а Божанов - за престъпление по служба във връзка с обществена поръчка.

Делото два пъти стига неуспешно до разпоредително заседание. Първо в края на 2025-а се падна на съдия Емил Дечев, който сега е вътрешен министър. Той се отказа да го гледа, защо е бил зам.- министър на правосъдието в правителството на Петков. После се падна на съдия Даниела Борисова, която във вторник откри грешки в обвинителния акт и го върна на прокуратурата.

Става дума за разследването за принуда над Йоловски от есента на 2023 г. Той се оплака, че е бил подложен на натиск заради обществени поръчки за 650 млн. лева. Тогава от прокуратурата съобщиха, че разследването е започнало по сигнал на ИТН. Петков заплашил министъра, че ако не изпълнява нареденото от него, ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план. Той обаче не се поддал на натиска.

Показанията на Йоловски бяха публикувани в медиите миналата година. В тях той разказва, че се противопоставил на Петков, но той го попитал: “Ти деца имаш ли?”. Той отговорил утвърдително, а Петков добавил: “Най-важното е да са ти живи и здрави”, което вече Йоловски възприел като директна заплаха. Съдия Борисова посочи, че не е ясно кои думи и изрази са уплашили Йоловски. Също така не се разбирало с какви разпореждания е трябвало да се съобрази.

За Божидар Божанов пък прокуратурата твърди, че са събрани доказателства за извършено престъпление по служба. Става дума за периода от 20 май до 17 юни 2022 г., когато според обвинението като министър на електронното управление Божанов е нарушил служебните си задължения за възлагане на обществени поръчки.

Това станало, като предоставил на шефа на агенция “Инфраструктура на електронното управление” файл на флашка. На него била записана техническа спецификация, която Божанов казал да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка.

Според съда в обвинителния акт били изсипани нормативни актове, за които се твърди, че били нарушени от Божанов. Освен това не ставало ясно как е застрашил киберсигурността на администрацията и коя фирма е щяло да се облагодетелства от действията му.

Решението на съда не е окончателно, но от прокуратурата казаха, че първо ще се запознаят с него и после ще решат дали да протестират.