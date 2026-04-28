Георги Кандев: Всички данни сочат, че няма външна намеса, нито на Околчица, нито на "Петрохан"

Екипът ми се шегува, че съм ходещо меме, но зад строгия ми поглед се крие служител на реда от 27 г., съпруг и баща, каза още и.д. главният секретар

Нямаме данни за нов човек и външна намеса нито на Околчица, нито на Петрохан. Всички данни сочат, че няма външна намеса. Това каза главният секретар на МВР Георги Кандев пред "Дарик радио" в общо интервю със служебният премиер Андрей Гюров. Той също обясни, че е намерена четвърта гилза, което по-рано през деня потвърди и вътрешният министър Емил Дечев.

В района на хижата, след започналото топене на снеговете. Вече повече от два месеца и половина, след като телата бяха открити пред хижа Петрохан, районът остава отцепен.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Според официалната версия на разследващите тримата от хижата са се самоубили, а в кемпера под върха Калушев е убил младите си спътници и след това се е самоубил.

През последните седмици Кандев се превърна в истинска звезда, а лошият му поглед роди десетки мемета и сравнения с Чък Норис. Екипът ми се шегува, че съм ходещо меме. Понякога ситуацията е тежка и вероятно хората виждат в погледа ми нещо строго, но зад строгият ми поглед се крие един служител в системата от 27 г., съпруг и баща, каза още той. Обясни, че не е имал разговори с Румен Радев или хора от екипа му, за да продължи да бъде главен секретар и при следващото правителство. Беше категоричен, че не се вижда в политическа кариера, защото е служител в МВР и изпълнява дълга си. „Аз съм служител на реда и смятам да продължа да служа, доколкото ми стигат силите", каза още той.

Обясни, че на изборите глас е струвал между 30 и 100-150 евро.

Това бяха само първи стъпки. Да, МВР направи много, но трябват още усилия и на останалите институции, защото правителството работи с две вързани ръце зад гърба. В прокуратурата има изпратени сигнали за над 70 лица с имунитет припомни, служебният премиер Андрей Гюров.

Мисля, че е ясно кой заплашва Георги Кандев. Тогава, когато държавата работи за честни избори, схемите в завладяната държава не стоят безучастни и атакуват обратно, каза още Гюров.

Получих две анонимни заплахи през приложение, че срещу мен се дават показания за набеждаване и вземане на подкуп. Да очаквам дори арест, обясни Кандев.

Това е една добра позната схема, в която с платени свидетели или с такива, които имат интерес, се скалъпва обвинение, каза пък Гюров.

И двамата бяха категорични, че хора с прякори на зеленчуци няма как да ги уплашат.

Служебният премиер обясни, че има заверени курсове в университета наесен. Гледам към спокойно лято, каза още той. относно думите на акад. Николай Денков, че името му се разглежда като кандидатура за президент каза: "На този етап не съм го обсъждал и не съм давал съгласие".