ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Художничката Светлана Костова разкрива тайнството ...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22751748 www.24chasa.bg

Шофьорка, блъснала смъртоносно моторист във Варна, получи условна присъда

Темида Снимка: Пиксабей

Варненският окръжен съд призна за виновна 28-годишна жена за причиняване по непредпазливост смъртта на мотоциклетист, съобщиха от пресслужбата на съда. Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Жената е признала вината си и всички факти и обстоятелства, изложени в обвинителния акт.

Инцидентът стана на 30 май миналата година на кръстовище във Варна. Жената се е движила по бул. „Цар Освободител“ и е отнела предимството на мотоциклетиста. В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествието, назначени са и различни експертизи – съдебномедицинска, автотехническа, токсикологична и химическа. През следващите месеци близки и приятели на загиналия 25-годишен Александър Маринов неколкократно искаха за причиняване смърт на пътя да се налагат само ефективни присъди, съобщи БТА.  

Присъдата, произнесена от Варненския окръжен съд, е „лишаване от свобода“ за четири години, като заради проведената съкратена процедура на разглеждане, те са намалени на две години и осем месеца, отложени с петгодишен изпитателен срок. Жената е лишена и от правото да управлява моторно превозно средство за пет години.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд във Варна.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

