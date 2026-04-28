Художничката Светлана Костова разкрива тайнството на шевиците (Снимки)

Камелия Александрова

 Шевицата – древен символен език, вплел в себе си представата за света като хармонично и единно цяло – оживя в съвременен художествен прочит. 

Тази вечер в отдел „Читални" на Регионална библиотека „Гео Милев" беше открита изложбата „Свѣтъ като цвѣтъ" на Светлана Костова, представяща картини по мотиви от български народни шевици. В творбите си авторката пресъздава орнамента като своеобразен визуален код – „писмо" от предците, носещо мъдростта на поколенията и универсални послания за човека, природата и космоса. 

Модератор на събитието беше Снежана Стоянова, която подчерта връзката между традицията и съвременното изкуство, както и значението на шевицата като живо културно наследство.

Изложбата събра публика в пространство, където миналото и настоящето се срещнаха в един свят на светлина – свят в цвят.

В края на срещата Светлана получи цветя и поздравления, сред които и от официалните гости от Община Монтана.

Експозицията ще остане в библиотеката до края на месец май.

