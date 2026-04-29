Корнелия Нинова издигна Радев и Йотова и изпадна в небитието

Не е депутат, не се е регистрирала като адвокат, няма фирма, нито субсидия

Не събра дори 31 водачи на областите, централата ѝ е в апартамент

Ако има един политик, който едновременно е допринесъл за успеха на "Прогресивна България" и е изгубил катастрофално на изборите, то това не е Бойко Борисов. Това е Корнелия Нинова. Нейната формация "Непокорна България" получи едва 6221 гласа в цялата страна, а тя е човекът, който като лидер на БСП наложи кандидатурата на Румен Радев за президент през 2016 г. и се съгласи вице да е Илияна Йотова. Днес двамата са на върха на държавата и могат да решават всичко, а бившата шефка на столетницата е в политическото небитие.

Тя не отговори на позвъняванията на "24 часа - 168 истории", за да обясни съжалява ли за ходовете си преди 10 г., чувства ли се отговорна за резултата на БСП и за възхода на тандема Радев - Йотова и "Прогресивна България", както и как вижда бъдещето си.

Днес амбициозната дама изпадна до председател на малка извънпарламентарна партия без достатъчно членове и без държавна субсидия заради слабия резултат. Екипът ѝ дори не успя да събере достатъчно хора, за да покрие с кандидати всички 31 избирателни района. Водачи се намериха само в 23 области.

Централата ѝ се намира на 4-ия етаж в апартамент в София, сигурен белег за малка формация. Това не спира Нинова да продължава да възлага надежди за успешно политическо бъдеще. Личи си и по един от последните ѝ постове в социалните мрежи, който е бодро поздравление към симпатизантите по повод 1 година от създаването на партията.

"Както казва Киплинг: "Ние трябва да се срещнем с Бедствие и Триумф.

И да се отнасяме към тези двама измамници еднакво" - пише тя. - Важно е да останем верни на себе си. "Никога не отстъпвайте пред силата, никога не отстъпвайте пред очевидно превъзхождащия ви противник. Никога не се предавайте - никога, никога, никога, освен на убежденията си за чест и здрав разум." Бъдете здрави!"

Но в същото време резултатите показват ясно, че мнозинството от българите не застават зад нея.

Независимо от предварителните сондажи, които предупреждаваха за фиаското, тя реши да участва в изборите. Корнелия Нинова се беше концентрирала върху кампанията, дори се изказа няколко пъти в различни медии, за да промотира своята формация. В деня на вота на излизане от училището, в което упражни правото си на глас. Облечена в бяло, заяви, че е гласувала за справедливост във всички сфери, за да се сложи край на "мафиотската мрежа, която е задушила България". Но след това 8 дни след изборите мълча в социалните мрежи, където иначе е доста активна - показа как боядисва яйца, какъв заек е получила като подарък, разказа как се събира цялото семейство и приятелите ѝ от детството, макар те да не се виждат на снимките и видеата.

Всичко това обаче не е основната ѝ дейност. В момента Корнелия Нинова не работи нищо - не се е регистрирала в Софийската адвокатска колегия, което е възможно, защото е юрист по образование. Няма фирма на нейно име. Но както възкликна преди време един неин бивш съпартиец:

"Кой бивш вицепремиер и министър работи каквото и да е?"

Може би затова никой в БСП не се учудва, че някогашната им председателка не се занимава с нищо освен с малката си партия. Но те помнят и я обвиняват за лошите резултати на столетницата днес. "Нинова ни закопа, макар че агонията започна дълго преди нея", казват социалисти. "Липсата ѝ на партиен опит доведе до действия по опростяване на механизма на работа в БСП, която съществуваше точно благодарение на сложния си характер с много лобита, кръгове и баланса между тях", добавят те.

Публично и Сергей Станишев я обвини за лошите резултати на БСП. "Немалко от тези хора, които сега са при него (Радев - б.р.), бяха буквално изтикани или изхвърлени от БСП в периода на Корнелия Нинова", заяви бившият лидер. При което тя не му остана длъжна: "Писна ми! Две години мълча от уважение към редовите социалисти. Знам поговорката, че на умряло куче нож не се вади, но те прекалиха. Гробокопачите на БСП не спряха да се упражняват върху мой гръб - пише Нинова. - След няколко такива нападки последно Станишев ме обвинява за катастрофата на БСП. Станишев, който:

1. Въведе плоския данък.

2. Предложи Пеевски за шеф на ДАНС.

3. Прегръща се с Лютви Местан на Орлов мост.

4. Извади ми душата да признаем Истанбулската конвенция, та децата ни да не знаят дали са момичета, или момчета. Е, не му се получи.

5. Има да разказва много за фалита на КТБ. (...)

Изключихте ме. Нямам нищо общо с БСП от две години. Носете си последиците от предателствата и алчността."

Истината е, че много социалисти гласуваха за Радев. На "Позитано" пресмятат какво ли щеше да се случи, ако бяха избрали друг кандидат за президент през 2016 г. Тогава той не беше популярен в техните среди. Сред номинациите бяха имената на доста по-известни партийни кадри - Илияна Йотова, Янаки Стоилов, Румен Гечев, Михаил Миков, Таско Ерменков и омбудсманът Мая Манолова. Имаше и още една кандидатура - на Марио Трайков, син на един от създателите на ДС.

Измежду всички тези имена Корнелия Нинова лично застана зад Румен Радев и изготви план за номинирането му. Издава устна заповед да се отложи свикването на заседание, което да утвърди кандидата официално. Причината е, че първо трябва действащият президент Росен Плевнелиев да издаде указ за пенсионирането на Радев като командир на Военновъздушните сили.

Самият генерал потвърждава, че има разговор с Нинова. Първо взел твърдо решение да напусне Българската армия. Изненадващо получил обаждане от Корнелия Нинова, която го информирала, че има номинация от партийни структури за президент и го питала дали е съгласен. Според днешния победител тогава имал други планове за бъдещето си. Няколко дни по-късно дал одобрението си. В публичното пространство излезе информация и за среща на Нинова с руския ген. Леонид Решетников, разузнавач и бивш ръководител на Руския институт за стратегически изследвания, на която той предложил пилота. В свое интервю в предаването "Дневен ред" Решетников обяви, че и Нинова не е познавала Радев: "Нашето обсъждане на тази кандидатура трая 20 секунди. "Кой е този Румен Радев?" Тя каза: "Генерал, ние също не знаем още за него подробно."

Каквато и да е истината, през 2016 г. на "Позитано" 20 всичко се случва по сценария на лидерката - пилотът е одобрен, а недоволството на подкрепящите останалите кандидати е потушено бързо. Това става причина

всички останали претенденти да минат в редиците на вътрешната

опозиция. Няколко лобита недоволстват, че с лека ръка са зачеркнати важни за партията фигури.

Първа от предварително спечеленото състезание се отказа Татяна Дончева, вече формирала своето движение "21-и век". Мая Манолова се върна на поста си като омбудсман. Според социалисти фигурата, която е притеснявала Нинова, е Илияна Йотова. Освен това заради недоволните е трябвало партиен кандидат да бъде вице. Така изборът пада върху Йотова, за да може да я държи далеч от партийните структури. Тя има стабилна група поддръжници в столетницата, след като е изкарала няколко мандата като евродепутат в Брюксел, както и в България. Привържениците ѝ в БСП я съветват да се кандидатира за председател на столетницата. В крайна сметка обаче надделява мнението, че независимият Румен Радев се нуждае от изявен социалист за вице и Йотова приема номинацията. По този начин върхът на партийната йерархия остава за Корнелия Нинова. За известно време, преди да бъде изключена драматично.

Така към днешна дата се оказа, че бившата лидерка на БСП има заслуги за издигането и на сегашния президент, и на спечелилия парламентарните избори Румен Радев. Нейни съпартийци си задават въпроса дали обаче това се дължи на желание да ги подпомогне, или

в интерес на нейни партийни стратегии.

Факт е, че Корнелия Нинова не беше най-приятелски настроена към Илияна Йотова, докато бяха в една партия. А с военния летец се скара няколко пъти. В началото демонстрираше непрекъснато подкрепата си, защото той спечели над 2 милиона избиратели. Няколко години по-късно стратегията ѝ към него се променя. През 2021 г. Корнелия Нинова атакува Румен Радев часове преди балотажа за втория му мандат. Още тогава нейни съпартийци ѝ обвиняват, че ще загроби БСП, след като на парламентарните избори в същата година червените взеха 10% - много ниско на фона на дотогавашните им резултати, но високо в сравнение с днешните. Тогава я сравняваха с Иван Костов, срещу когото също имаше недоволство през 2013 г. и партията му ДСБ не успя да прескочи 4-те процента.

Но причината да скочи срещу Радев бяха нагласите в столетницата, че летецът е бъдещият лидер на БСП. Политолози я съветваха да използва неговия висок рейтинг и партията да черпи от това. Но когато през септември 2020 г. Калоян Методиев напусна мястото на шеф на кабинета на Радев заради "разминаване в оценките, методите и целите на политиката" и след участие в тържество на БСП на Боровец, Нинова го взе при себе си на "Позитано" 20, а после и в министерството. По-късно именно политологът стана причина съпартийците ѝ да я изключат от редиците си и триото Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов и Кристиан Вигенин да вземе властта. Той получи избираемото второ място в 25-и избирателен район в София след Нинова - нещо, с което те не бяха съгласни, и го изключиха от парламентарната група. Нинова го защити, след което я свалиха от поста ѝ и ѝ посочиха пътя извън БСП.

Скандалите между Нинова и Радев не проработиха в нейна полза. А днес на "Позитано" има друг вид крамоли. След краха на изборите някои от младежите заявили, че нямат сантимент към "трите букви" и ако трябва, ще работят да закрият БСП и да я прекръстят или преосноват, за да не търпят негативи.

Ето как Корнелия Нинова тласна партията си под 4-процентната бариера и днес води още по-маргинална формация, а кандидатурите, които издигна преди години, за да разчисти пътя пред себе си, стигнаха до върха на държавата...