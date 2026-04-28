7 са фаталните рани с нож, довели до смъртта на убития в Столетово Борис

Имал е възможността да оцелее при оказване на своевременна медицинска помощ, категоричен е експерт

7 прободно-прорезни рани са довели до смъртта на 48-годишния Борис Кисьов, който беше убит в карловското село Столетово. Това е показала съдебномедицинската експертиза, представена днес пред Окръжния съд в Пловдив, където се гледа делото срещу обвинените братя Иван и Атанас Димитрови.

Вещите лица, изготвили експертизата, са установили още много наранявания, също нанесени с нож, но те не са в такава дълбочина и по тази причина не са били приети за част от основната причина за смъртта - защото не са довели до такова кървене. Всички рани са били нанесени преди смъртта, но тъй като са били причинени в кратък интервал от време, лекарите не са имали възможност да установят в каква последователност, нито да посочат една конкретна, която да е довела до фаталния край.

По думите на д-р Павел Тимонов Борис е бил жив известно време след побоя, в който бил наръган и нарязан. "Имал е възможността да оцелее при оказване на своевременна медицинска помощ", отсече експертът. И добави, че с колегите му са успели да познаят какъв нож е използван само по данните от аутопсията, без да им е показван.

Съдебният състав днес прие няколко експертизи, но до края на производството не се стигна. Делото беше отложено и ще продължи на 5 юни.

Борис Кисьов издъхна на 6 октомври м.г. Мъжът живеел в Сопот, но тъй като работел в строителството и бил нает на обект в село Слатина, спал в наследствения си имот в Столетово, за да не пътува толкова много. Братята Димитрови пък притежавали парцел в съседство и между тях имало стара вражда заради бетонни панели, които Кисьов бил оставил в двора им.

На фаталната дата Иван и Атанас пили алкохол и решили да отидат да се разправят с Борис, който пък ги посрещнал с изстрел от газов пистолет във въздуха. Според прокуратурата братята го хванали, Иван го държал, а осъжданият неколкократно Атанас го намушкал с ножа, като причинил общо 36 рани. Двамата са привлечени към наказателна отговорност за убийство с особена жестокост, което е довело до мъчителна смърт.