Вижте цялата политическа програма на "Прогресивна България"

Партията на Румен Радев "Прогресивна България" ще остави плоския данък и няма да го вдига. България няма да излиза от ЕС. Олигарсите ще бъдат изгонени от властта, ще има вицепремиер за инвестициите и дори независим инвестиционен омбудсман. Страната ни ще бъде активна в Европейския съюз. Това се предвижда от програмата, която бе публикувана на сайта на партията преди няколко часа. Радев я представи предизборно, но не беше публикувана. Сега за пръв път могат да се видят всички 150 страници.

Сред основните приоритети в нея е "Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността". Според партията това може да се случи чрез: отстраняване на олигархията от достъпа до политическата власт, отстраняване на олигархията от достъп до публичния ресурс, укрепване на върховенството на правото и AI контрол върху обществените поръчки.

В нея се предвижда и "Укорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност". Като се залага на икономика с висока добавена стойност, стабилна и предвидима фискална политика, по-малко регулации за бизнеса и инвестиции в иновации и технологии.

Партията залага на модерна инфраструктура и свързаност чрез модерна инфраструктура за всеки регион, дигитална трансформация за икономически растеж и качествени ВиК услуги на справедливи цени.

В политическата програма на партията са заложени още силна социална защита за всеки, намаляване на бедността и неравенствата, качествено образование за всяко дете, намаляване на доплащането от пациента, достъпно здравеопазване за всички региони.

От партията предвиждат и конституционни промени, една от които е връщане правото на президента да назначава свободно служебен министър председател (премахване на "домовата книга")

Предвижда се подкрепа за младежко предприемачество, младите да остават в България, чиста околна среда и опазване на българската природа, засилена борба с престъпността и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната миграция.

В отбраната на страната се целят ускорена модернизация, модерни отбранителни способности.

Агресивен маркетинг и високо качество в 4 сезона се планират в туризма.

От партията залагат и на развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет.

Предвиждат се и по-строги мерки за събиране на дължимите вземания към държавата и увеличаване на минималната работна заплата чрез прозрачен и предвидим механизъм.

"Достойна и активна България в ЕС и пред света" е също сред приоритетите на "Прогресивна България". Чрез сигурност, стабилност и международен авторитет, силен български глас в ЕС и грижа за българите в чужбина.

Предвижда се масов спорт за всички възрасти, модерна спортна инфраструктура, подкрепа за федерациите и клубовете.

Планира се евтина и сигурна енергия за домакинствата и бизнеса, България да е регионален енергиен лидер, максимална енергийна автономия.

В политическата програма на партията пише, че хранителната сигурност ще бъде стратегически приоритет. Заложена е подкрепа за селските региони и стратегически инвестиции в напояването.

Сред приоритетите е и AI в администрация, образование и икономика.

"Първостепенна задача е формирането на мнозинство от 2/3 в Народното събрание за избор на нов Висш съдебен съвет и оттам - на легитимен главен прокурор. Времевата рамка на този процес обаче има риск да се разтегли неизвестно дълго в зависимост от политическата конфигурация в парламента", пише още в програмата на ПБ.

Вижте цялата политическа програма на "Прогресивна България" тук.