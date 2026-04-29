Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов

776
Борислав Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава днес дали да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Предложението беше направено в края на март от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов преди Сарафов да депозира оставката си във ВСС през миналата седмица.

В мотивите си Янкулов тогава посочи, че действията и бездействията на вече бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание, а именно освобождаване от длъжност.

Миналата сряда Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор. А Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца, съобщава БНТ.

