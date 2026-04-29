Прекратиха мандата на новоизбран кмет, имал фирма

Диана Варникова

Новоизбраният кмет на село Мало Конаре Дончо Цървуланов/ вляво/ полага клетва пред ОбС- Пазарджик

Общинската избирателна комисия в Пазарджик взе решение да прекрати предсрочно мандата на кмета на село Мало Конаре Дончо Цървуланов, който бе избран на частичните избори на 22 февруари т.г.

Причината е постъпил сигнал от Димитрийка Пеева от областния град, в който се твърди, че Дончо Цървуланов е управител на фирма ЕТ „КИБЕРТЕЧ-ДОНЧО ЦЪРВУЛАНОВ", в която той не е заличил участието си, каквито са  разпоредбите на чл.41, ал.1 от ЗМСМА и на чл.41, ал.3 от същия закон. Сигналът бе препратен от председателя на ОбС в Пазарджик до местната Общинска избирателна комисия по компетентност и след направена проверка се изясни, че новоизбраният кмет се води все още управител на личната си фирма.

 Съгласно чл.41, ал.1 от ЗМСМА кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. Според чл.41, ал.3 от ЗМСМА лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, има задължение в едномесечен срок от полагането на клетвата да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, както и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. 

Самият Дончо Цървуланов, който встъпи в длъжност на 12 март т.г., не е направил възражение пред ОИК и на това основание тя прекратява предсрочно правомощията му на кмет на с.Мало Конаре.

Частичните кметски избори в най-голямото село в Община Пазарджик се проведоха, след като предишният управник Димчо Караиванов подаде оставка.

