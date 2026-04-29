Майката на убития в Пловдив Недялко: Децата ни изгниха в гробовете, а справедливост няма

Лиляна Бакалска дойде с вързани ръце пред съда, за да покаже безсилието и разочарованието си от бавната съдебна система

Децата ни изгниха в гробовете, а справедливост няма.

Това заяви майката на загиналия в катастрофа моторист от Пловдив Недялко Лиляна Бакалска преди поредното заседание по делото за смъртта на сина ѝ. Час по-рано тя отново излезе на стълбите на съдебната палата с близки и приятели, за да поискат адекватна присъда за обвинения водач Иван Иванов. По думите ѝ тя трябва да е в максимален размер и да бъде изтърпяна ефективно.

"Не искаме условна присъда. Отнемането на човешки живот не заслужава условни присъди, трябва да се спре това безумие", каза Лиляна Бакалска. И коментира случая с моториста Алекс от Варна, за чиято смърт беше дадена условна присъда 2 г. и 8 месеца.

Освен с плакати, днес почернената майка дойде пред съда и с вързани ръце. "Посланието е да покажа как се чувстваме вече 4 г. Как се чувстваме от бавната правосъдна система. Да покажа безсилието и разочарованието от бавната, тромава система. Не може 4 г. след смъртта на сина ми делото още да е на първа инстанция", заяви Бакалска.

Фаталната катастрофа стана на 5 май 2022 г. на кръстовището между бул. "Шести септември" и "Копривщица". Недялко карал по пътя с предимство, а според обвинението Иван Иванов не спрял на стоп и го блъснал. 20-годишният моторист издъхна в болницата седмица по-късно, а с органите му бяха спасени четирима. Шофьорът веднъж получи максималната по закон условна присъда, но тя беше отменена заради нарушения.

Сега делото отново е на финала, като трябва да бъде изслушана още една експертиза, която стана причина за няколко отложено заседания. Лиляна Бакалска се надява този път съдът да я приеме и да се стигне отново до присъда.