Муцунски каза, че интервюто на Томас Вайц, в което...

Корнелия Нинова: Писна ми, БСП беше превзета

1988
Бившият лидер на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към ръководството на партията и към свои предшественици, като обвини вътрешнопартийни фигури за тежкото ѝ състояние.

В позиция, разпространена във фейсбук, Нинова заяви, че в продължение на две години е запазвала мълчание „от уважение към редовите социалисти", но е била подложена на многократни атаки. Повод за реакцията ѝ са обвинения от страна на Сергей Станишев, който според нея я е посочил като основен виновник за „катастрофата" на партията.

Ето какво още пише тя: 

След няколко такива нападки, последно Станишев ме обвинява за катастрофата на БСП. Станишев, който:

1. Въведе плоския данък.
2. Предложи Пеевски за шеф на ДАНС.
3. Прегръща се с Лютви Местан на Орлов мост.
4. Извади ми душата да признаем Истанбулската конвенция, та децата ни да не знаят дали са момичета или момчета. Е, не му се получи.
5. Има да разказва много за фалита на КТБ.

Някаква поръчкова (знам го със сигурност) уж журналистка пък пише, че съм съсипала партията, защото по мое време били изключени СТОТИЦИ социалисти. СТОТИЦИ????????? Да, по мое време изключихме Георги Гергов и Кирил Добрев. И съм била права. Видяхте до какво доведе връщането на Добрев – коалиция с Борисов и Пеевски и края на партията.

Не допуснах БСП да бъде патерица на мафията. Изправих се срещу червените милионери, наследствените кланове, задкулисните играчи, които използваха идеализма на редовите членове, за да трупат пачки. Изключихте ме. Нямам нищо общо с БСП от две години. Носете си последиците от предателствата и алчността.

Корнелия Нинова

Писна ми. Две години мълча от уважение към редовите социалисти. Знам поговорката, че на умряло куче нож не се вади, но...

Публикувахте от Корнелия Нинова в Понеделник, 27 април 2026 г.

