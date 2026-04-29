Кметът на Горна Оряховица изтегля предложението общинската болница да влезе в списъка за продажба

Кметът Николай Рашков изтегля предложението, внесено в ОбС на Горна Оряховица за включване на болницата и ДКЦ в годишния приватизационен списък. Това написа Рашков на страницата си във фейсбук. Темата за готвената продажба разбунтува местните и предизвика негативни политически реакции, включително и първа публична позиция на "Прогресивна България" във Велико Търново. "В настоящия момент приватизацията е прибързан и рискован ход и призоваваме местните власти да преосмислят своята позиция", се казва в нея. В социалните мрежи от дни се вихри истинска война между привърженици и противници на влизането на частен инвеститор в общинското здравеопазване.

"Не искам да виждам съгражданите си разединени! Не ми е приятно да гледам всички тези полемики в социалните мрежи. Искам за горнооряховчани добро здравеопазване, искам обаче и спокойствие в общността", мотивира обратът Николай Рашков.

Ето цялата позиция на кмета:

Радвам се, че темата за състоянието на общинското здравеопазване вече е отвъд пределите на Горна Оряховица и се превръща в национален дебат. Страната трябва да види проблемите на общинските болници в най-големите градове като Горна Оряховица, които не са областни центрове.

Преди ден изпратих отворено писмо до всяка от парламентарно представените политически сили.

Призовах законотворците в новия парламент да разгледат възможността болници, които обслужват население в голям периметър извън съответната община, да добият статут на ЗАЩИТЕНИ.

Изразил съм и мнение, че липсва житейска логика общинските болници да функционират като търговски дружества.

Много се надявам Горна Оряховица със своите действителни проблеми, да намери истински застъпници в националната политика!

През последните две години с екипа ми не сме преставали да търсим варианти за дългосрочно развитие на болницата. За това време в апаратура сме вложили 240 000 лв., а общо средствата, които сме предоставили, включително за подпомагане на медицински персонал, са в размер на над 400 000 лв.

В желанието да повишаваме качеството на здравеопазването за нашите съграждани кандидатствахме и сме одобрени с финансиране за медицинско оборудване за над 1.5 млн. лв. по голям проект, съвместно с общините Русе и Силистра по Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции.

Търсили сме и редица други варианти за болницата, като през цялото време не сме изоставяли и малките съпътстващи стъпки. Една от тях е безплатният кабинет по репродуктивно здраве, който разкрихме, съвместно с фондация „Искам бебе" и който вече ни зарадва с първото си родено бебче!

В момента ситуацията около болницата се затяга заради предстоящата загуба на приходи от дейността на отделението по вътрешни болести, което заради непосилна конкуренция остана без главния си специалист д-р Костурков. Отделението му осигуряваше почти 40% от приходите по клинични пътеки. А от тези приходи се формират работните заплати на горнооряховските медици.

Изграждането на един специалист и утвърждаването на едно отделение е бавен и скъп процес. А в същото време, нарастващите медицински стандарти стават все по-непосилни и притискат общинските болници.

Ето защо, при появата на такова добро инвестиционно намерение, без колебание застанахме зад инициативата на болничното ръководство да задвижим предварителни процедури.

В писмото, входирано от евентуалния инвеститор се представя план за укрепване на най-натоварените и свързани с основната заболеваемост в региона структури – вътрешни болести, кардиология и хирургия, договори с НЗОК за максимален брой клинични пътеки в 12-те работещи сега направления и добавяне на нови – съдова хирургия и ортопедия. Включва също развитие на ДКЦ.

Само че всичко това е разговорът по същество, до който евентуално би се стигнало след месеци.

След като ОбС актуализира приватизационния списък и включи в него болницата ще има основание тепърва да възложи изготвянето на правен анализ и пазарна оценка.

И именно това е точката, внесена в ОбС и насрочена за разглеждане този четвъртък. Тя НЕ Е решение за собствеността на болницата. Това е предварителна процедура, която вече да отвори дебатите по същество и претеглянето на всички аргументи, преди евентуалното обявяване на конкурсна процедура.

Всичко това би отнело поне година – достатъчно време за всички „За" и „Против".

Виждам обаче, че политическите игри, които местните представители на ГЕРБ започнаха, постигат своята цел – изплашиха доста хора, настроиха други и определено разединиха обществото.

Не искам да виждам съгражданите си разединени! Не ми е приятно да гледам всички тези полемики в социалните мрежи. Искам за горнооряховчани добро здравеопазване, искам обаче и спокойствие в общността.

Ако оздравителният план за създаване на модерна и достъпна болница не се приема еднозначно, то аз правя крачка встрани.

Ще изтегля предложението, внесено в ОбС за включване на болницата и ДКЦ в годишния приватизационен списък.

Оттеглям се от дебата за частна инвестиция в местното здравеопазване. Непоискано добро не се прави, казва мъдрият ни народ.

Ако темата остане на дневен ред на принципала Общински съвет, може някой от съветниците да прояви здрав разум и инициатива, и сам да внесе такова предложение.

Остава ни сега да се борим със системата и недоимъка, с надеждата наистина държавата да ни чуе.

Надявам се темата за общинското здравеопазване, която започна с нашия случай, да навлезе в конкретика и да се търсят решения за спасяване на общинските болници.