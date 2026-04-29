Екоминистърът оттегли новия план за Витоша

"Днес прекратих административното производство по административната преписка "Актуализация на плана за управление на природен парк "Витоша" за периода 2015-2024". Това съобщи във фейсбук служебният министърът на околната среда и водите Юлиян Попов. По думите му това на практика означава старт на изработване на изцяло нов план за управление на Витоша, чийто потенциал не се използва и няма работещи лифтове.

Новият план ще се възложи от министерството на околната среда и водите и ще се основава на широки консултации със заинтересованите страни, нови данни, извлечени от пълно заснемане на региона с последни технологии, и детайлен анализ на данните, пише още министърът.