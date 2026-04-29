Антон Кутев, "Прогресивна България": Още не е ясно кой ще оглави парламентарната ни група

Още не е ясно кой ще оглави парламентарната група на „Прогресивна България", а решението е на Румен Радев и предстои да бъде взето официално на заседание на групата, заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“ пред bTV.

„Не съм кандидатура за ръководител на групата. Ще ги подредим тези неща, за мен това не е най-важното", добави той.

На въпрос каква ще бъде неговата позиция в законодателната или изпълнителната власт, Кутев беше категоричен:

„Твърдо в парламента. Трима или четирима са само депутатите с опит в групата от 131. Смятам, че имаме конкретни задължения там - в парламента.“

По отношение на ръководството на парламента и евентуалните кандидатури, той отказа да назовава имена. Той подчерта, че всички решения трябва да бъдат взети по установения ред, както и че не е редно предварително да говори за това.

Кутев коментира, че все още няма структуриран кабинет, въпреки че няма много време, но има действия, които трябва да се предприемат.

„Първо трябва да се събере Народното събрание. След това трябва да се формира най-голямата парламентарна група. След това президентът трябва да връчи на тази парламентарна група мандат и след това има една седмица за съставяне на правителство“, коментира той.

„За правителство може да се говори, когато ни е ясно цялото правителство. Защото ако има един-двама неясни, винаги са възможни и размествания. Ужасно непрофесионално би било да говорим за това кои са хората в кабинета, при положение, че те утре могат да се разместят. И да се окаже, че този, който сме го назовали, после няма да бъде кандидатура“, коментира Антон Кутев.

„Категоричната победа на "Прогресивна България на тези избори показва, че всъщност хората искат да променим нещата бързо и качествено. И ние това ще направим", коментира Антон Кутев.

„Няма как с ГЕРБ и с Пеевски да влезем по някакъв начин в разговори за това да бъде приет Висшия съдебен съвет. С всички останали извън тях - да", посочи бъдещiят депутат, като допълни, че са необходими 160 депутати.

По думите му гражданите ясно са показали, че трябва да се промени Висшия съдебен съвет, а Висшият съдебен съвет трябва да промени главния прокурор.