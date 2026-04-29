425 деца са класирани при първия електронен прием в детските градини в Пазарджик

425 деца са класирани при първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и яслени групи чрез новата електронна система на Община Пазарджик. Това съобщиха от кметската администрация. Срокът за записване е от 29 април до 7 май 2026 г. – на място в съответната детска градина. Родителите трябва да представят документи, удостоверяващи заявените обстоятелства при кандидатстването.

При недоказване на заявените обстоятелства се губи правото за записване и е необходимо ново кандидатстване в системата.

Повече информация родителите могат да намерят на адрес: https://dgpzd.uslugi.io/ или на място в сградата на Община Пазарджик, уточняват от администрацията.

Община Пазарджик напомня, че през месец май и началото на юни ще бъдат проведени и второ и трето класиране за 3-годишни и 2 -годишни деца.

Електронната система за кандидатстване и прием в детските градини и яслените групи осигурява централизирано, прозрачно и улеснено кандидатстване за родителите.

Община Пазарджик ще продължи да работи за внедряване на модерни и ефективни решения в подкрепа на семействата.