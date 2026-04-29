Почина проф. Петър Пецов, бивш министър на просветата

5256
проф. Петър Николов Пецов СНИМКА: Фейсбук/Iskren Petzov

На в 7.30 ч. сутринта на 29 април почина проф. Петър Николов Пецов. Затова съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов, във фейсбук.

Проф. Пецов е заемал редица ключови позиции през годините. Бил е министър на просветата, ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски", директор на издателство „Народна просвета".  Носител е и на званието „Герой на социалистическия труд". 

Днес, на 95 години, в 7.30 ч почина моят баща Петър Николов Пецов @Петър Николов . Професор, доктор на науките,...

Публикувахте от Iskren Petzov в Вторник, 28 април 2026 г.

