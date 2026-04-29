Арестуваха шофьор и спътницата му с 1.5 кг канабис в колата

Голямо количество наркотични вещества иззеха при спецакция полиците от Свищов. Вчера в хода на специализирана полицейска операция в землището на с. Българско Сливово е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен от Свищов, известен на полицията.

В хода на проверката на задната седалка на автомобила са установени и иззети 15 плика с листна маса, с тегло около 1 500 грама. При полеви наркотест веществото е реагирало на канабис, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Водачът и спътницата му са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.