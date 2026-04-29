Задържаха мъж, крал инструменти от кола в Шабла

Хванаха крадец на инструменти от автомобил в Шабла, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 28 април, около 9 часа в Районното управление на МВР в Шабла се тъжи 71-годишен мъж, че за времето от 22 до 23 април неизвестен извършител е проникнал в незаключен автомобил, негова собственост, и е извършил кражба на три акумулаторни ръчни инструмента от различни марки.

След полицейски действия е установен извършителят на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 59-годишен мъж.

Откраднатите инструменти са открити и иззети по надлежен ред. По случая е образувано бързо полицейско производство.