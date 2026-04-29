ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проверяват разлив на нефт в морето край Варна

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22753497 www.24chasa.bg

Поставят паметна плоча на Янка Рупкина в родното й село

1796
Василев е инициатор за поставянето на паметната плоча, но не на родната къща на Рупкина, а в центъра на село Богданово

"Поставяме паметна плоча на Янка Рупкина на 25 май в село Богданово", каза за "България Днес" известният странджански народен певец Стойко Василев. Той е бил близък на отишлата си на 7 април легенда на българската народна песен. По ирония на съдбата неговият рожден ден е на същата дата.

"Бяхме много дълбоко свързани с нея. Именно заради това реших да направим нещо, с което да я уважим. Споделих идеята си с нейния племенник Атанас Михайлов, който я прие присърце", сподели още за вестника изпълнителят.

"На 30 май ще бъде тържественото откриване - с концерт, в който ще вземат участие много колеги на Янка, очакваме и гости от цяла България, защото на този ден е традиционният събор на селото, което, преди да стане Богданово, се е наричало Алаген", допълни Василев.

Повече по темата четете в "България днес."

Василев е инициатор за поставянето на паметната плоча, но не на родната къща на Рупкина, а в центъра на село Богданово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)