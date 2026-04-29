Поставят паметна плоча на Янка Рупкина в родното й село

"Поставяме паметна плоча на Янка Рупкина на 25 май в село Богданово", каза за "България Днес" известният странджански народен певец Стойко Василев. Той е бил близък на отишлата си на 7 април легенда на българската народна песен. По ирония на съдбата неговият рожден ден е на същата дата.

"Бяхме много дълбоко свързани с нея. Именно заради това реших да направим нещо, с което да я уважим. Споделих идеята си с нейния племенник Атанас Михайлов, който я прие присърце", сподели още за вестника изпълнителят.

"На 30 май ще бъде тържественото откриване - с концерт, в който ще вземат участие много колеги на Янка, очакваме и гости от цяла България, защото на този ден е традиционният събор на селото, което, преди да стане Богданово, се е наричало Алаген", допълни Василев.

