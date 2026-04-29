Андрей Янкулов се срещна със съсловни и граждански организации

Министърът на правосъдието им представи концептуална и процедурна рамка за упражняване на правомощието му да предлага кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт

Висока професионална оценка и адмирации получиха изготвените стандарти, залегнали в концептуалната и процедурна рамка за упражняване на правомощието на министъра на правосъдието да предлага на Висшия съдебен съвет кандидати за ръководни длъжности в съдебната власт. Обратната връзка дойде от съсловни сдружения в съдебната система и неправителствени организации, които бяха участници и в стартиращата за процеса среща, проведена преди месец.

Самият документ бе изработен в рамките на инициативата на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за подобряване на механизма на упражняване на правото му по чл. 130в, т. 3 от Конституцията и бе представен на повторна експертна дискусия в Министерството на правосъдието.

Министър Янкулов припомни, че целта на изготвянето на такъв стандарт за номинации е да се повиши прозрачността и публичността на номинационния процес, да се спомогне укрепването на доверието в органите на съдебната власт и не на последно място – да се утвърдят принципите на върховенството на правото. Концепцията бе разработена по възлагане от правосъдния министър от неговия съветник доц. д-р Ива Пушкарова. Част от нея, а именно работният анализ на компетентностния модел за висшите административни ръководители в съдебната власт – главен прокурор, председателите на върховните съдилища, директора на Националната следствена служба, както и административните ръководители на прокуратурите на различни нива, вече бе обявена публично в началото на месеца.

В допълващия документ за процедурата изрично е разписано: „Рамката служи за подпомагане на министъра на правосъдието при формиране на неговата преценка чрез събиране, проверка и анализ на информация относно кандидатите, както и чрез прилагане на стандартизирана методика за тяхното оценяване и съпоставяне. Провеждането ѝ не ограничава и не дерогира конституционната самостоятелност на министъра на правосъдието при упражняване на правомощието му по чл. 130в, т. 3 от Конституцията. Министърът не е обвързан от резултатите от процедурата и взема решение въз основа на собствена преценка, при съобразяване с всички относими обстоятелства и публичния интерес“.

Министър Янкулов припомни, че моделът няма нормативен характер и не създава правно обвързващи изисквания към следващото бъдещо редовно управление.

Целият документ ще бъде представен и публикуван през следващите дни.