Андрей Гюров: "Магазин за хората" е със скандални загуби и празни рафтове (Видео)

Сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро

Не се плащат данъци, за да изтичат 10 млн. лв. в канала, а рафтовете да са празни

"Искам да кажа няколко думи за магазините на човека. Дали има схема на празни рафтове и пълни джобове. Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби в тази верига магазини, която беше създадена, като политическо алиби. Сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Незнайно защо тази сутрин се разбягаха Българските граждани не плащат данъци, за да стоят празни рафтове в "Магазини за хората". Това каза премиерът Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.

Това все повече прилича на държавен експеримент за източване, а в България сме виждали фалити по магнитски. Искаме да знаем дали сме изправени пред поредния такъв. Българските граждани не плащат данъци, за да виждат как 10 млн. изтичат в канала, а рафтовете стоят празни. Това не е социална политика, а поредната витрина за провал на един модел, който гражданите свалиха, каза още той.

Гюров възложи на земеделския министър Иван Христанов да направи предложения.

В момента "Магазин за хората" има изградени 110 обекта в 90 населени места. Държавната фирма бе създадена август 2026 г.

Тази сутрин изненадващо ръководството подаде оставка заради липса на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на министерството на земеделието.

Преди два дни Христанов посочи, че шефове на губещи държавни предприятия са с по-високи заплати от министри. "Човекът на г-н Магнитски, идеолог на едно от държавните предприятия, на които принципал е МЗХ, си е писал 30 хил. лв. заплата за последните 3 месеца на 2025-а", каза Христанов в свое видео фейсбук, вероятно визирайки "Магазин за хората", за чието създаване настоя Делян Пеевски.