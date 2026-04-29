Откриха обновената сграда на основното училище в Павликени

С официална церемония бе открита обновената сграда на ОУ „Св. Климент Охридски" в град Павликени. Лентата на реновираното училище прерязаха кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на училището Рени Велкова и представителят на строителната фирма Никола Младенов.

След завършването на този обект, и с напредването на ремонтите в с. Батак и с. Върбовка, децата на община Павликени учат при възможно най-добрите условия, посочва във фейсбук кметът на общината инж. Емануил Манолов.

"Тази сграда е нова, светла и подредена. Тя е приветлива и сигурна и очаквам, че ще насърчи децата да учат, да мислят, да създават приятелства. Патронът на училището ни задължава за това. Св. Климент Охридски е бил учител. Той е вярвал, че знанието трябва да стига до всички хора. Работил е неуморно, за да има книги, за да се предава знанието, за да има просвета. Това, което правим днес, следва неговия път – да даваме шанс на всяко дете да учи и да се развива", коментира кметът.

Инвестицията е финансирана по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура „Модернизация на образователната среда". Изпълненият проект е на стойност 1 563 906 евро с ДДС.

В изпълнение целите на проекта сградата постигна клас „В" на потребление на първична енергия. Направена е външна топлоизолация на стени и покриви, подменена е дограмата, препроектирана и обновена е отоплителната инсталация. Училището има ново енергоспестяващо осветление, изградена фотоволтаична система за собствено потребление с мощност 12,00 kW. Изпълнени са належащи конструктивни ремонти в училищната библиотека и санитарните помещения на трите етажа в южното крило.

Обновени са електрическата, водопроводната и канализационна инсталации, пожароизвестителната система. Подменени са външните настилки около сградата. Изградена е достъпна архитектурна среда, създадени са условия за равен достъп до образование.

Подменена е настилката във физкултурния салон и фитнеса, в класните стаи са обновени съществуващите настилки.

Като част от цялостната модернизация на сградата е създадена необходимата инфраструктура за STEM среда. Обособени са три специализирани кабинети по природни науки – Лаборатория по природни науки, Кабинет по математика и физика и астрономия, Кабинет по природни науки. Трите обновени кабинета са оборудвани и обзаведени съгласно изискванията за STEM среда на Министерство на образованието и науката – нови покрития на стените и подови настилки, нови работни маси за учениците, експериментални блокове с мивки. Преподавателите разполагат с демонстрационни плотове.

Две класни стаи за ученици от пети до седми клас са обзаведени с нови ученически маси и столове. С модулни ученически маси и нови столове е обзаведена една класна стая за ученици от начален етап.

Обновената с модерно обзавеждане и архитектура инфраструктура на учебните пространства ще подпомогне учителите да предоставят учебните материали със съвременен подход.