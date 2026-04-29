Георги Кандев: Екипът ми ме нарича ходещото меме

Георги Кандев КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Моят екип ме нарича вече ходещото меме, зави служебният главен секретар на МВР Георги Кандев пред "Дарик радио" в общо интервю със служебният премиер Андрей Гюров

През последните седмици Кандев се превърна в истинска звезда, а лошият му поглед роди десетки мемета и сравнения с Чък Норис, които бързо се разпространиха из социалните мрежи. Покрай популярността на Кандев редица вицове, които преди се свързваха с Чък Норис, сега заживяват нов живот с главния секретар на МВР като главен герой. 

Когато ситуацията около мен е тежка и напрегната, понякога дори несъзнателно съм много фокусиран и това може би изглежда някак плашещо, заяви Кандев и допълни, че за този строг поглед се крие един обикновен човек. 

"Зад погледа има един нормален човек, един служител на МВР с 27-годишен стаж, крие се един съпруг, крие се един баща", разказа главният секретар. 

