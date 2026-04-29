ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проверяват разлив на нефт в морето край Варна

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22753837 www.24chasa.bg

Иззеха 530 какавиди на екзотични пеперуди на „Капитан Андреево"

1016
Иззеха 530 какавиди на екзотични пеперуди на „Капитан Андреево" СНИМКА: Агенция "Митници"

530 какавиди на екзотични пеперуди откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево" при проверка на автобус, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници".

На 25 април около 16:00 часа на пункта пристига автобус с българска регистрация, управляван от турски гражданин. В автобуса пътували 14 пътници и втори шофьор от България за Турция. За превозното средство е постъпило искане от ГД „Гранична полиция" за извършване на щателна митническа проверка. В хода на контролните действия митническите служители откриват на предпоследната седалка в пътническия салон кашон, съдържащ полиетиленова чанта с 530 какавиди на пеперуди.

Според личните обяснения на водача пратката му е предадена, за да я пренесе до Истанбул. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за превозване на стока през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

Веднага след установяването на контрабандата какавидите са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където има подходящи условия за тяхното излюпване и отглеждане. Според първоначалната справка от специалистите на природонаучния музей какавидите са на тропически пеперуди, които са търсени екземпляри за декорация и колекции поради ярките си цветове и големи размери.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)